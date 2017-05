Steilhang in Flammen Während der Löscharbeiten musste die Eisenbahnstrecke gesperrt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Einsatz am Hang. An der Bahnstrecke Dresden-Freiberg mussten die Kameraden mehrerer Feuerwehren Flammen bekämpfen. An der schwer zugänglichen Stelle hatte es am Wochenende zweimal gebrannt. © Roland Halkasch Einsatz am Hang. An der Bahnstrecke Dresden-Freiberg mussten die Kameraden mehrerer Feuerwehren Flammen bekämpfen. An der schwer zugänglichen Stelle hatte es am Wochenende zweimal gebrannt.

Während der Löscharbeiten war die Eisenbahnstrecke für den Bahnverkehr gesperrt.

Schon wieder: Am Sonnabend brannte zum zweiten Mal der Hang bei Dorfhain an der Bahnstrecke Dresden-Freiberg. Zwischen Edle Krone und Klingenberg standen etwa 1 500 Quadratmeter Waldboden in Flammen.

Nachdem die Bahnstrecke gesperrt war, konnten die 40 Kameraden aus Dorfhain, Klingenberg, Höckendorf, Obercunnersdorf und Borlas mit den Löscharbeiten beginnen.

Bereits am Freitag hatte es an der schwer zugänglichen Stelle gebrannt. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei ermittelt. Gerüchten zufolge befand sich an der Brandstelle ein verlassenes Lagerfeuer. (SZ)

