Steigerung um 50 Prozent Beim 5. Döbelner Halbmarathon sind 577 Läufer ins Ziel gekommen. Vor einem Jahr waren es „nur“ knapp 400.

Auf der Hauptstrecke, dem Halbmarathon, sind auch die meisten Läufer gestartet. Insgesamt 180 Teilnehmer nahmen die 21 Kilometer bis nach Technitz und zurück in Angriff. Auch auf den anderen Strecken konnten sich die Zahlen sehen lassen. © André Braun

Hättest du das in deinen kühnsten Träumen erwartet, fragt Moderator Stefan Bräuer und spielt damit auf die Zahl von 642 Anmeldungen beim Döbelner Halbmarathon an. Andreas Bunk, der mit seinem Team von der Abteilung Neuelaufkultur des WelWel Tanz- und Sportvereins Döbeln den Lauf organisiert, zögert kurz und antwortet dann: „Ja.“ Das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern mit Beobachtung. „Ich habe immer die Onlineanmeldung und die Zugriffe auf unsere Internetseite im Blick gehabt. Das Interesse war entsprechend groß, sodass ich auf eine solche Teilnehmerzahl schließen konnte“, erklärt Andreas Bunk.

So hatten sich bis zur Schließung der Anmeldung über das Internet am Freitagmittag bereits 527 Läufer angemeldet. Mit den Nachmeldungen am Sonntag wurden es dann 642 Anmeldungen. In den Ergebnislisten tauchen allerdings „nur“ 577 Läufer auch, die den Lauf auch beendet haben. Auch dafür hat Andreas Bunk eine Erklärung. „Man unterscheidet zwischen Anmeldungen und den Finishern, die auch wirklich ins Ziel gekommen sind. Angegeben wird die Anzahl der Anmeldungen. Das wird auch bei größeren Läufen so gehandhabt“, so Bunk.

Nimmt man die Anzahl der „Finisher“ aus diesem und dem vergangenen Jahr, so ergibt sich eine Steigerung von 50 Prozent. „Darauf sind wir richtig stolz, weil es zeigt, wie beliebt unser Lauf ist“, sagt der Cheforganisator. Im gleichen Atemzug nennt er die Vielzahl der Helfer, die eine reibungslose Organisation erst ermöglichen. Auch die Zusammenarbeit mit den offiziellen Stellen wie Stadtverwaltung, Feuerwehr, Polizei und medizinische Versorgung habe bestens geklappt. „Und natürlich geht ein Dank ans Team des Welwel sowie an alle Sponsoren, die uns wieder großartig unterstützt haben“, sagt Andreas Bunk.

Der Sieger beim Halbmarathon, Marcus Schöfisch (SC DHfK Leipzig/Lauftraining.com) sorgte mit 1:10:27 Stunden für eine richtig gute Zeit. Der 29-jährige Leipziger war bis vor drei Jahren eher als Läufer über 3000 Meter Hindernis unterwegs, ist dann aber auf die Straße gewechselt. „Ich habe mich kurzfristig zur Teilnahme entschlossen. Die Strecke ließ sich gut laufen und die Atmosphäre hier ist richtig toll“, so der Gesamtsieger.

Die Halbmarathonsiegerin bei den Frauen kommt ebenfalls aus Leipzig, war aber nicht zum ersten Mal bei dieser Döbelner Veranstaltung dabei. Sandra Boitz (BMW/SC DHfK Leipzig) benötigte 1:27:05 Stunden. Auch sie findet die Atmosphäre in Döbeln klasse. „Vor zwei Jahren hat es geregnet, diesmal hat das Wetter ausgehalten“, freut sich die Leipzigerin.

Neu beim Döbelner Halbmarathon war die Firmenstaffelwertung. In jedem Team mussten jeweils vier Starter ran: Jeweils einer über 2,5, über fünf, über zehn Kilometer sowie auf der Halbmarathondistanz. Die 14 Mannschaften sind aus Sicht von Andreas Bunk eine tolle Resonanz. „Viele Firmen haben erkannt, dass Sport zur Gesunderhaltung ihrer Mitarbeiter beiträgt. Diesem Fakt haben wir mit der Firmenstaffel Rechnung getragen. Vielleicht lässt sich das ja in den nächsten Jahren ausbauen“, so Bunk. Und er macht gleich für den 6. Döbelner Halbmarathon Werbung. Der Termin steht schon fest: 17. September 2017.

www.neuelaufkultur.de

zur Startseite