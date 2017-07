Steigerstraße wird zur Rennstrecke Sachsens Meisterschaft im Seifenkistenrennen kommt im August nach Freital. Am Sonntag wird schon mal Probe gefahren.

Organisator Thomas Käfer und seine Tochter Lilly gehen selbst mit an den Start. Schirmherr ist Oberbürgermeister Uwe Rumberg (rechts). Er wünscht ihnen viel Glück. © Andreas Weihs

Wer beim Thema Seifenkiste an eine einfache Sperrholzkonstruktion mit vier Rädern, Lenker und Bremse denkt, liegt falsch. Die Kisten, die bald durch Kleinnaundorf rollen werden, sind der sichtbare Beweis dafür. „Von den ursprünglichen Modellen haben wir uns mittlerweile sehr weit entfernt. Seifenkisten sind heute technisch ausgefeilte Konstruktionen. Angefangen bei den speziellen Reifen bis hin zum windschnittigen Gehäuse“, sagt Thomas Käfer. Er ist der Organisator des Rennevents, das am 26. und 27. August auf der Steigerstraße in Kleinnaundorf stattfindet. Käfer wird auch in diesem Jahr wieder selbst am Rennen teilnehmen. „Ich bin auch diesmal wieder mit meinem Rennwagen namens Rakete dabei“, sagt er. Seit der Deutschen Meisterschaft im letzten Jahr habe er aber noch ein paar Neuerungen vorgenommen. „Was genau, das wird aber nicht verraten“, sagt Käfer und lacht.

Auch Freitals Oberbürgermeister Uwe Rumberg (CDU), der in diesem Jahr erstmalig die Schirmherrschaft über die Meisterschaft übernimmt, ist begeistert. „Als ich das Amt angeboten bekam, habe ich nicht lange überlegt und sofort zugestimmt. Ich freue mich auf die ehrenvolle Aufgabe und wünsche allen eine unfallfreie Fahrt“, sagt er. Nachdem der ehemalige Schirmherr und Erste Bürgermeister von Freital, Mirko Kretschmer-Schöppan, seine Amtszeit beendete, hatte man Rumberg das Amt angeboten.

Beim Rennen steht für die Organisatoren rund um Thomas Käfer vor allem das Thema Sicherheit im Vordergrund. Aus diesem Grund findet am kommenden Sonntag, den 9. Juli, zwischen 10 und 13 Uhr eine erste Testfahrt auf der Rennstrecke statt. „Dort werden nicht nur die Seifenkisten getestet, auch Funk, Zeitmessanlage und alles, was sonst noch wichtig ist, um das Rennen gut und sicher über die Bühne zu bekommen, wird überprüft“, sagt Käfer. Für das Rennwochenende werden bis zu 4 000 Besucher erwartet.

Bis jetzt haben sich rund 40 Fahrer für das Event angemeldet. Bis zum Ende der Anmeldefrist am 31. Juli rechnet Käfer aber noch mit weiteren Teilnehmern. „Es sind eigentlich jedes Jahr neue Fahrer dabei. Wir freuen uns aber auch immer, wenn wir Teams, die schon einmal hier waren, wieder sehen“, sagt er. Die Rennpiloten kommen sowohl aus Deutschland als auch aus dem europäischen Ausland. „Wir haben viele internationale Rennfahrer dabei. Darunter Teams aus Tschechien und Österreich“, berichtet Käfer. Viele der Fahrer kämen vor allem wegen der tollen Atmosphäre rund um die 750 Meter lange Rennstrecke nach Freital.

Auch in diesem Jahr haben die Veranstalter wieder ein umfangreiches Begleitprogramm für das Rennen geplant. Unter anderem soll es neben Livemusik am Abend, einem Kinderfest und einem Bobbycar-Rennen auch wieder die beliebte Fahrerparade geben. „Die große Parade am Ende des zweiten Renntages ist immer ein besonderer Höhepunkt “, sagt Thomas Käfer. Bei der Abschlussfahrt werden alle Rennteilnehmer, von mehreren Polizeiwagen eskortiert, über die Rennstrecke fahren. Im Zielbereich gibt es dann als Abschluss ein gemeinsames Gruppenfoto aller Fahrer mit ihren Seifenkisten.

www.seifenkiste-freital.de

