Steigende Zinsen verteuern Krone Tschechische Sparer freuen sich. Für Deutsche wird es im Land dagegen etwas teurer.

Deutsche Sparer haben derzeit einen Grund, neidisch auf ihre tschechischen Nachbarn zu sein. Die Nationalbank in Prag hat nämlich erstmals nach fast zehn Jahren die Leitzinsen erhöht. Damit liegen sie zwar immer noch nur wenig über Null, aber es ist ein Zeichen. Dass Zinsen steigen können, hat man in Europa schon fast vergessen. In der Europäischen Union ist Tschechien das einzige Land, in dem sie erhöht werden. Möglicherweise ist der Schritt auch einfach eine gelungene Unterstützung für Präsident Milos Zeman, der Anfang nächsten Jahres wiedergewählt werden möchte. Der Notenbankpräsident ist sein guter Freund und steigende Zinsen freuen das Wahlvolk. Und nicht nur das, auch die Tschechische Krone gewinnt an Wert. Steigende Zinsen kurbeln die Nachfrage nach Kronen an und das macht sich schnell beim Kurs bemerkbar. Nachdem die Nachricht von der Zinserhöhung bekannt wurde, machte die Krone einen Sprung. Aktuell kostet der Euro nur noch gut 26 Kronen. Tschechische Urlauber freut es, die Schulferien gehen im Nachbarland noch bis Ende August. Die waren schon beglückt, als die Notenbank im April nach über drei Jahren den starren Krone-Kurs von 1:27 zum Euro endlich wieder freigab.

Nicht nur aus Freundschaft

Doch bei aller Liebe zum Präsidenten, Notenbankchef Jiri Rusnok hat gewichtige Gründe für die Zinswende. Die Wirtschaft brummt wie schon lange nicht mehr und eine Teuerungsrate von zuletzt 2,5 Prozent ist Argument genug, die Zinszügel etwas anzuziehen. Und der nächste Zinsschritt könnte bereits im Herbst folgen und damit folgerichtig eine weitere Aufwertung der Krone, da sich der Zinsabstand zum Euro noch weiter vergrößert. Vor allem im Grenzgebiet verfolgt man diese Entwicklung entspannt. Der Wocheneinkauf wird mit der starken Krone in Sachsen erledigt und den Rest des Geldes lässt man endlich mal wieder für sich arbeiten.

