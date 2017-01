Steigende Zahl der Milchtankstellen 34 gibt es in ganz Sachsen, drei davon im Landkreis Meißen.

Drei sogenannte Milchtankstellen für den Direktverkauf von Milch durch landwirtschaftliche Betriebe stehen im Kreis Meißen, 34 gibt es mittlerweile insgesamt im Freistaat. Das geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Kleine Anfrage von Wolfram Günther, dem landwirtschaftspolitischen Sprecher der Grünen-Fraktion im Sächsischen Landtag hervor. In Volkersdorf bei der Johne und Lorenz GbR, in Diera beim Milchhof Diera und bei der Agrargenossenschaft Radeburg in Großdittmannsdorf befinden sich die drei Milchtankstellen im Kreis.

„Betriebe, die auf ihren Höfen Rohmilchautomaten aufgestellt haben, müssen hohe Hygienestandards und besondere bauliche Auflagen erfüllen, um die Direktvermarktung umsetzen zu können“, erklärte Günther. In Zeiten von Struktur- und Preiskrisen und gleichzeitigem Trend zu Regionalität und Direktvermarktung würden alte Vertriebsmöglichkeiten wiederbelebt. „Milchtankstellen erzielen zumeist einen höheren, das heißt realistischeren Literpreis, als beim Verkauf der Milch an Molkereien. Es zeigt sich, dass Kunden höhere Preise und den Weg zum Bauernhof in Kauf nehmen, um ,ihre‘ Bauern zu unterstützen“, erklärte Günther.

Milchtankstellen seien nur ein Schritt von vielen, die notwendig sind, um zu mehr Regionalvermarktung und höherer regionaler Wertschöpfung in der hiesigen Landwirtschaft zu gelangen. Um die Betriebe zielgerichtet zu beraten, sollte der Freistaat evaluieren, welche Milchtankstellen funktionieren und welche nicht sowie die jeweiligen Gründe dafür, forderte der Abgeordnete. (SZ/ul)

