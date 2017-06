Steht die Euroregion Elbe-Labe vor dem Aus? Um zu sparen, überprüft der Landkreis die Partnerschaft. Bei einem Austritt würde aber auch Geld verschenkt.

Im vergangenen August präsentierte Volkmar Scholz vom Oberbergamt einen Blick unter Tage in Dipps. Die Stadt bewirbt sich als Montanregion für den Unesco-Titel. Dabei kooperiert sie auch mit tschechischen Partnern in der Euroregion Elbe-Labe. Jetzt ist eine Diskussion darüber entbrannt, was passieren würde, wenn der Landkreis diese Gemeinschaft verlässt. © Kamprath

Zehn Tage dauert es noch, dann wird die Euroregion Elbe-Labe 25 Jahre alt. Am 24. Juni 1992 haben sich auf deutscher Seite Dresden sowie die damaligen Landkreise Pirna, Freital, Dippoldiswalde, Sebnitz und auf tschechischer Seite die Kreise Usti, Decin, Teplice und Litomerice zusammengetan. Sie wollten als eine von vier Euroregionen in Sachsen ihre Zusammenarbeit stärken – und Fördergeld der EU bekommen. „Wir feiern bald ein Vierteljahrhundert. Da bekommt man so einen Brief natürlich nicht gern“, sagt Rüdiger Kubsch. Der Geschäftsführer des Euroregionvereins auf der deutschen Seite meint das Kündigungsschreiben von Landrat Michael Geisler (CDU). Darin erklärt er den Austritt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge zum Jahreswechsel – vorbehaltlich eines entsprechenden Beschlusses der Kreisräte. Die Räte mussten im Dezember entscheiden, wie der Landkreis von 2017 bis 2021 mehr als 20 Millionen Euro einsparen kann. Dabei hat die Beratungsfirma Pricewaterhouse Coopers empfohlen, auch die Beiträge zu überprüfen, die der Kreis an Vereine überweist, bei denen er Mitglied ist. Insgesamt fast 190 000 Euro überweist der Landkreis jährlich etwa den Tourismusverbänden Sächsische Schweiz und Osterzgebirge, dem Verein Landschaft Zukunft – und der Euroregion. Ein Fünftel davon, also rund 38 000 Euro, sollen jährlich eingespart werden. So der Beschluss der Räte.

Die Summe für die Euroregion ist mit rund 74 000 Euro der größte Posten. Er entspricht genau 30 Cent pro Kreis-Einwohner. „Der Verein braucht das Geld, um arbeiten zu können“, sagt Geschäftsführer Kubsch. Mit seinen Mitarbeitern berät er Kommunen, Firmen, Vereine und Institute, die bei der Sächsischen Aufbaubank EU-Mittel beantragen wollen. „Diese Anträge zu stellen, ist leider sehr kompliziert“, sagt Kubsch. Deshalb hilft sein Verein dabei.

In den vergangenen Jahren konnten so mehrere Großprojekte im Landkreis gefördert werden. Mit 1,4 Millionen Euro war die Ausstellung „Adelsschätze“ auf Schloss Weesenstein das Vorhaben mit der höchsten Förderung. 1,1 Millionen Euro haben Polizisten im Grenzgebiet bekommen, um ihre Zusammenarbeit zu verstärken, fast 600 000 Euro die DRK-Verbände, um den grenzübergreifenden Rettungsdienst auszubauen. Der Tourismusverband Sächsische Schweiz bekam für fast eine Million ein Projekt zur Tourismusentwicklung, das Hohnsteiner Kaspertheater konnte saniert werden, der Pirnaer Ruderverein gründete die Elbe-Ruderakademie und Dippoldiswalde wurde bei seiner Unesco-Bewerbung als Montanregion gefördert. Alle Großprojekte zusammengerechnet, kommt der Kreis auf eine EU-Förderung von rund 12,2 Millionen in den vergangenen zehn Jahren, also mehr als eine Million jährlich.

Einer Berechnung der Euroregion zufolge fließen in jedem Jahr zusätzlich rund 80 000 Euro für Kleinprojekte in den Landkreis. Müsste die Euroregion dichtmachen, würden kleinere Projekte nicht mehr finanziert. „In den vergangenen zehn Jahren hat uns der Landkreis rund 750 000 Euro überwiesen. Dafür sind 13 Millionen Euro in den Kreis zurückgeflossen“, rechnet Rüdiger Kubsch vor. Ein Verhältnis von 1:17.

Dass ein Austritt des Landkreises die Euroregion in ihrer Existenz bedroht, liegt nahe. „Wenn der Kreis austritt, gibt es keine räumliche Verbindung mehr von Dresden, Pirna und Dippoldiswalde zu den tschechischen Partnern“, sagt Rüdiger Kubsch. Besorgt ist auch Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). Er ist derzeit Präsident der Euroregion und sagt: „Ich gehe davon aus, dass der Kreistag sehr genau prüft, ob die Kündigung wirklich sinnvoll ist.“ Die Euroregion Elbe-Labe sei ein Instrument der grenzüberschreitenden Begegnung und dabei sehr erfolgreich. „Es wäre das falsche Signal zur falschen Zeit, wenn jetzt der unmittelbar an der Grenze liegende Landkreis aus diesem Netzwerk austritt.“

Der Linken-Bundestagsabgeordnete André Hahn, der auch im Kreistag sitzt, hatte Landrat Geisler am Wochenende schriftlich kritisiert. Er befand, dass der Landrat ohne Not die Euroregion existenziell infrage gestellt hatte, und bezeichnete das als „unverantwortlichen Alleingang“. Der so kritisierte hatte im Kreistag am Montagabend eine einfache Erklärung für seinen Brief. „Die Kreisräte, haben im Dezember beschlossen, dass wir auch bei den Mitgliedsbeiträgen sparen“, so Geisler. Den Brief habe er geschrieben, damit der Kreis, so es die Räte noch in diesem Jahr beschließen, zum Jahreswechsel aus der Euroregion austreten kann. „Gute Nachbarschaft ist nicht abhängig von dem überlebten Konstrukt der Euroregion“, so Geisler. Er verwies darauf, dass jeder Verein und jeder Ort Mitglied werden könne und Projekte direkt bei der Aufbaubank beantragen kann.

Aber schon damals, sagt Kubsch, hätte Landrat Geisler mit einem Austritt gedroht. Auffällig ist aber auch: In den vergangenen Jahren hat die Kreisverwaltung kein einziges Großprojekt selbst beantragt. Wie Rüdiger Kubsch dem Landkreis in einer Auswertung Ende April schreibt, bleibe dieser bei der Ausschöpfung der Mittel weit unter seinen Möglichkeiten.

