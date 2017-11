Steht das Pinguincafé bald im Südpark? An der Bergstraße entsteht Dresdens größter kommunaler Park. Wünsche dafür gibt es viele. Und ein knappes Budget.

Der Südpark wäre die größte kommunale Grünfläche im Stadtgebiet. © Archivfotos: René Meinig/Sven Ellger

Zum Kaffeeschwatz in den Süden. Dieses Vorhaben könnten Dresdner bald mit einem Besuch in einer wahren architektonischen Besonderheit kombinieren. Denn das Pinguincafé, das bis zum Frühjahr im Dresdner Zoo gestanden hat und nun in seine Einzelteile zerlegt am städtischen Lapidarium lagert, könnte im neuen Südpark einen schönen Platz bekommen. Das zumindest ist ein Vorschlag, den die Stadtplaner nach einer Bürgerversammlung nun diskutieren werden. Die neue Grünanlage soll in den kommenden Jahren entstehen. Dafür ist eine Fläche zwischen der Nöthnitzer, der Berg- und der Kohlenstraße vorgesehen. Der Park wäre die größte kommunale Grünfläche im Stadtgebiet.

Noch stehen nur die Eckpunkte für das Vorhaben fest. Der Stadtrat hat die Verwaltung beauftragt, den Park zu planen und langfristig zu entwickeln. Wohn- und Bürogebäude sollen auf den Hängen im Dresdner Süden nicht stehen. Damit das langfristig gesichert ist, soll ein Bebauungsplan für den Park erstellt werden. Noch fehlen Angaben, wie viel Geld insgesamt notwenig ist und wie viel der Unterhalt der Anlagen kostet. Bisher bietet der städtische Haushalt nur eine kleine Summe. Damit sollen schon im nächsten Jahr ein Spielplatz oder eine Ballspielanlage gebaut werden.

Für alle weiteren Elemente im neuen Park wie Wege, Bänke und Papierkörbe sowie Spiel- und Sportplätze gibt es lediglich Ideen. Die Stadtplaner haben sich bereits festgelegt, wo ein neuer Sportplatz gebaut werden soll. Hier können alle Dresdner trainieren. Für Vereine allein ist die Anlage nicht gedacht. Sie soll unterhalb der Gebäude der TU Dresden an der Bergstraße entstehen. Gleich daneben wäre Platz für das Café. Das würde dann zwar am Rand des Parks liegen. Für einen Standort in der Mitte müssten zunächst die Versorgungsleitungen gelegt werden. Das kostet zu viel. „Und jedes Café muss Parkplätze nachweisen“, sagt Ines Pochert vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Die Anzahl richtet sich nach den Sitzplätzen, innen und außen. Ob das Pinguincafé nach diesem Kriterium zu groß für den Standort im Park wäre, sei zu prüfen.

Genau wie die anderen Wünsche der Anwohner. Eine markierte Freilauffläche für Hunde, ausreichend Mülleimer oder sogar eine Hundekottüten-Station, ein Rodelhang und eine Eisbahn sind nur einige der Wünsche. Die Stadt plant auf der Ost-West-Verbindung einen Fahrradweg. Beleuchtet ist der allerdings nicht. Mehrere Wege soll es auch vom Norden aus den Hang hoch geben. Weil dabei bis zu 40 Höhenmeter überwunden werden und die Neigung fast zehn Prozent beträgt, sind diese Wege nicht behindertengerecht ausbaubar. Hier wird es auch Treppenanlagen geben.

Das ist nicht das einzige Problem, das die Planer mit der Fläche haben. Stellenweise sind die Grundstücke wild zugewuchert. Auch der Knöterich wächst hier, ein Gewächs, das nur schwer zu bezähmen ist. Noch haben die städtischen Gärtner keine Idee, wie das Kraut langfristig verbannt werden kann. Bis zu vier Jahre müssten sie mindestens alle 14 Tage mit Handarbeit das wilde Grün zurückschneiden. Dabei müssen sich die Arbeiter auch an einem Artenschutzgutachten orientieren. Dieses liegt derzeit noch nicht vor. Es soll Auskunft darüber geben, welche Tierarten im Gebiet leben und wie diese geschützt werden können. Rehe, Fasane und der Waschbär wurden schon gesichtet.

Das Interesse der Anwohner an dem neuen Park ist groß. Bei der Bürgerversammlung blieb kein Platz frei. Viele Interessenten mussten wieder gehen, so voll war der Raum. Es wird nicht die letzte Veranstaltung dieser Art sein. Eine Bürgerinitiative will die Stadtplaner unterstützen. Anwohner, Mitglieder aus Kleingarten- und Bürgervereinen sowie Gewerbetreibende und interessierte Einzelpersonen fordern eine Ideen-Werkstatt. Sie wollen mitreden. Stadtplanerin Pochert betonte, dass Wünsche und Hinweise geprüft und durchaus auch berücksichtigt werden sollen.

Kontakt zur Interessengemeinschaft Südpark unter kontakt@ig-suedpark.de





