Steht Bürgermeisterin vor der Abwahl?

Was ist der Grund, die Bürgermeisterin abwählen zu wollen? Evelin Bergmann wird vorgeworfen, ihr Wahlversprechen nicht eingehalten zu haben. Sie versprach vor der Wahl: „Eine gute und ehrliche Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern aus allen Ortschaften von Neißeaue.“ Das entspricht nicht der Tatsache, urteilen zwei ehemalige Gemeinderäte aus Neu Krauscha und Zodel. Bereits Anfang Januar stellten sie den Antrag bei der Gemeinde, eine Unterschriftenaktion durchzuführen. Diesem wurde durch den Gemeinderat stattgegeben. Seitdem sammeln sie Unterschriften für ein Bürgerbegehren. Ihre Frage ist: „Sind Sie dafür, die Bürgermeisterin der Gemeinde Neißeaue, Frau Evelin Bergmann, abzuwählen? Ja oder Nein.“ Die Unterschriftenaktion ist abgeschlossen und die Initiatoren haben die Listen im April an den Verwaltungsverband in Kodersdorf gegeben. Nach SZ-Informationen sollen 639 Bürger unterschrieben haben, ob sie für oder gegen eine Abwahl sind.

Was sagt Evelin Bergmann zu den Vorwürfen? „Ich bin sehr überrascht und vollkommen entsetzt, dass ein Abwahlverfahren gegen mich angestrebt wird“, sagt die Bürgermeisterin zur SZ. Die Begründung ist für sie fadenscheinig und nicht haltbar. „Seit ich 2013 in das Bürgermeisteramt gewählt wurde, stehen Gespräche mit dem Bürger und die Informationen für den Bürger bei mir vorn an. Bisher habe ich keinen weggeschickt, ohne ihn vorher anzuhören“, erklärt die Bürgermeisterin. Ihr Dialog mit den Einwohnern setzte sich in den Bürgerversammlungen fort, die sie in den Ortschaften von Neißeaue mit mehr oder minder großer Beteiligung durchführte. Das bestätigen ihr auch die Bürger, sagt sie.

Wer entscheidet über die Abwahl der Bürgermeisterin? Bevor es dazu kommt, muss erst die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entschieden werden. Darüber soll der Gemeinderat von Neißeaue in seiner Sitzung am Donnerstag entscheiden und einen Beschluss fassen. Laut Sächsischer Gemeindeordnung ist der Bürgermeister abgewählt, wenn sich für die Abwahl eine Mehrheit der gültigen Stimmen ergibt, sofern diese Mehrheit mindestens die Hälfte der Einwohner der Gemeinde beträgt. „Die Bürgermeisterabwahl ist ein politischer Akt und bedarf keiner Begründung“, schreibt das Rechts- und Kommunalamt des Landkreises. Das Gesetz stellt für die Abwahl keine inhaltlichen Voraussetzungen auf. Sie kann bereits dann rechtmäßig eingeleitet und vollzogen werden, wenn zum Bürgermeister – aus welchen Gründen auch immer – nicht mehr das für wünschenswert gehaltene Vertrauen besteht. Allerdings dürfen mit dem Abwahlverfahren keine verfassungswidrigen oder sonst mit dem Gesetz unvereinbaren Ziele verfolgt werden. Auch wenn Evelin Bergmann die Vertrauensfrage nicht stellen kann – das ist ein Privileg der Bundeskanzlerin – hat sie nicht den Eindruck, dass das Vertrauen der Einwohner und des Gemeinderates in sie gesunken sei. „Seit der Ergänzungswahl im Januar sind alle Mandate wieder personell besetzt und der Gemeinderat arbeitet konstruktiv zum Wohl der Gemeinde zusammen. Ich bin mir aus Gesprächen sicher, dass die Räte hinter der Arbeit der Bürgermeisterin stehen“, sagt Evelin Bergmann.