Stehplatz-Sperre bei Risikospielen? Das sagt Dynamo dazu

Gespenstige Atmosphäre: Bei der Partie gegen Heidenheim am 5. April musste der K-Block im Dresdner Stadion wegen einer Strafe leerbleiben. © Robert Michael

Als „absolut nicht zielführend“ weist Dynamo Dresden den Vorschlag von Sachsens Innenminister zurück, für Risikospiele die Stehplätze in den Fußball-Stadien zu sperren. „Das sind keine lösungsorientierten Maßnahmen, sondern Populismus“, erklärt Michael Born, kaufmännischer Geschäftsführer der SGD, auf Nachfrage der SZ.

Markus Ulbig (CDU) hatte am Rande der Innenministerkonferenz in Dresden gesagt, dass die Vereine in Absprache mit den Sicherheitsbehörden in Erwägung ziehen sollten, die Stehplatzränge bei brisanten Partien ganz oder teilweise zu schließen. Born hält dagegen: „Die Stehplätze sind nicht unser Problem.“

Er verweist darauf, dass es seit der Einweihung des neuen Dresdner Stadions im September 2009 mit mehr als 9 000 Stehplätzen im K-Block keine gravierenden Ausschreitungen gegeben habe. Verein und Sicherheitsträger hätten ein gut funktionierendes Konzept erarbeitet und umgesetzt. Born warnt vor „englischen Verhältnissen“. Dort wurden Stehplätze vor mehr als 20 Jahren abgeschafft. Das Problem sei damit aber nicht gelöst, sondern in andere Bereiche der Gesellschaft verlagert worden, argumentiert der Dynamo-Manager.

Die Politik müsse erkennen, dass es in diesem Prozess keine schnellen und einfachen Lösungen gibt. Born fordert von Polizei und Justiz, „endlich Einzeltäter zu ermitteln und entsprechend der Gesetze tatsächlich zu bestrafen“. Mit der Umsetzung von Ulbigs Vorschlag würden Tausende Fans pauschal vorverurteilt und vor den Kopf gestoßen. (SZ/-ler)

