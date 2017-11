Stehlen auf Bestellung Kaum aus dem Gefängnis entlassen, sitzt eine 42-Jährige schon wieder vor Gericht. Seit Jahren beschäftigt sie die Justiz.

Mit Einkaufszettel, aber ohne Geld betritt die Angeklagte einen Supermarkt. Sie stiehlt, um ihren Drogenkonsum finanzieren zu können. Und das seit 15 Jahren. © Symbolbild/dpa

Die Katze lässt das Mausen nicht. Auf kaum jemanden trifft dies zu wie auf die 42-jährige Angeklagte. Seit 15 Jahren beschäftigt die Mutter von vier mittlerweile erwachsenen Kindern regelmäßig die Justiz. 15 Eintragungen finden sich in ihrem Vorstrafenregister. Es ist keine schwere Kriminalität, eher solche der Kategorie Oberkante lästig. Und es ist immer wieder das gleiche Delikt, weswegen sie verurteilt wird und auch mehrfach im Gefängnis saß. Sie stiehlt wie ein Rabe, und das immer, weil sie seit 18 Jahren die Droge Crystal nimmt. Dafür braucht sie ständig Geld, das sie nicht hat.

Erst Ende Oktober wurde die Frau aus der Haft entlassen. Sieben Monate hat sie abgesessen, Strafen, die zunächst zur Bewährung ausgesetzt waren. Wegen neuer Taten wurde die Bewährung widerrufen. Nun sitzt die Dresdnerin schon wieder vor Gericht und erneut wegen Diebstahls. Diesmal soll sie in einem Supermarkt in Meißen auf Bestellung gestohlen haben. Bekleidung und Lebensmittel für 125 Euro sackte sie in ihre Tasche und wollte dann den Markt ohne zu bezahlen verlassen. Der Ladendetektiv hielt sie auf. Nach ihrer Festnahme erzählte sie der Polizei, sie habe eine Liste ihrer Dealer erhalten, auf der stand, was sie stehlen sollte. Sie habe dafür „Provision“ bekommen sollen. Ob das wirklich stimmt oder sie das im Drogenrausch sagte, ist unklar. Jetzt jedenfalls will sie davon nichts mehr wissen. Ja, die Kleidungsstücke habe sie verkaufen wollen, um damit ihre Drogensucht zu finanzieren. Die Lebensmittel und der Schnaps aber seien für den Eigenbedarf gewesen. Wenn sie wenig Geld habe, trinke sie zur Not eben auch mal Alkohol, statt Drogen zu nehmen, gibt sie zu Protokoll. Die langjährige Drogensucht hat gesundheitliche Spuren hinterlassen. Sie klagt über Asthma und Herzprobleme.

Inzwischen sei sie drogenfrei. Wie sie das ohne Entzug und Therapie hingekriegt haben will, bleibt ihr Geheimnis. Und auch, warum sie dann zur Suchtberatung geht, wenn sie doch die Sucht angeblich besiegt hat. Im Gefängnis sei es nicht möglich gewesen, zur Suchtberatung zu gehen. Es dauere bis zu einem Jahr, bis es überhaupt erst einmal zu einem Gespräch komme, sagt ihr Verteidiger. Dagegen hat die 42-Jährige in der Haft eine Ausbildung zur Holzmechanikerin begonnen, nach langer Zeit mal wieder etwas Sinnvolles getan, wie ihr Anwalt anmerkt. Diese Ausbildung konnte die Frau, die sich meist mit Gelegenheitsjobs über Wasser hält, jedoch nicht beenden, dazu war die Haftzeit zu kurz. Das möchte sie nun in Freiheit tun. Sie habe sich bewusst dazu entschieden, von Meißen wegzuziehen, um ihrem alten Freundeskreis zu entfliehen. Jetzt wohne sie in einem Übergangswohnheim in Dresden, wolle dann in die Nähe ihrer Mutter ziehen, sagt sie. Die Staatsanwältin warnt: „Sie sind eine treue Konsumentin. Die Dealer werden sie finden. Die Gefahr ist für sie groß, wieder in die Drogenszene zu rutschen.“

Nach so vielen Warnschüssen und Verurteilungen tut sich die Staatsanwältin schwer, auf Bewährung zu plädieren. Dass sie es doch tut, sei ein „heißes Schwert “. Das Gericht folgt dem Antrag, verurteilt die Frau wegen gewerbsmäßigen Diebstahls zu vier Jahren Haft, die für zwei Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird. Die Angeklagte bekommt einen Bewährungshelfer, muss mindestens dreimal zur Suchtberatung gehen und 100 gemeinnützige Arbeitsstunden innerhalb von zwei Monaten leisten. Anlass für eine Strafmilderung sieht die Richterin nicht. Besonders lastet sie der Angeklagten an, dass sie die neue Tat kurz nach einer Verurteilung beging.

