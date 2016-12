Stehende Ovationen für Krille Eine über 200 Jahre alte Weihnachtskantate begeisterte Künstler und Besucher in der Stadtkirche Wehlen.

Auch für die Künstler war dieser Auftritt etwas Besonderes. © Sebastian Schöne

Stadt Wehlen. Nach über 200 Jahren wurde am 11. Dezember die Weihnachtskantate „Heute ist Christus geboren“ des Wehleners Gottlob August Krille in der Stadtkirche der Stadt Wehlen wieder aufgeführt. Diese war durch den Heimatforscher Wolfgang Thomas entdeckt worden. Die schlecht lesbaren Noten überführte Chorleiter Gernot Jerxsen in eine Neufassung der Kantate.

Das Stück führte die Chorgemeinschaft Burgstadt Dohna und Stadt Wehlen gemeinsam mit Mitgliedern des Kammerorchesters medicanti und einigen Solisten unter Leitung von Gernot Jerxsen auf. Alle Beteiligten freuten sich über die große Resonanz, die das Konzert erfuhr. Die Chorleiterin des Gesangvereins Stadt Wehlen Sophie Schöne schätzt, dass etwa 150 Personen diesem historischen Ereignis beiwohnten. Sie freut sich, dass auch viele Nicht-Wehlener kamen. Am Ende gab es anhaltende, euphorische Beifallsbekundungen und stehende Ovationen für die Musiker, die dieses anspruchsvolle Stück interpretierten. Im Anschluss suchten viele das Gespräch mit den Beteiligten.

