Stehen die Bäume an der Breiten Straße sicher? Die Straße muss für Tests am Mittwoch mehrfach kurzzeitig gesperrt werden. Die Zufahrt zur Pirnaer Innenstadt bleibt möglich.

Die Stämme der Bäume an der Breiten Straße waren geschützt, nicht jedoch das sensible Wurzelwerk. © Archiv: Norbert Millauer

Pirna. Die Stadtwerke Pirna wollen am 24. Januar die Bäume an der Breiten Straße daraufhin prüfen, ob sie noch standsicher sind. In der Zeit von 8 bis 13 Uhr testen Fachleute per Zugversuch, wie fest die Gehölze an der Ostseite auf dem Teilstück zwischen Niocolaistraße und B 172 im Boden verankert sind. Laut des Energieversorgers wird die Breite Straße dafür dreimal kurzzeitig für jeweils 30 Minuten voll gesperrt, die Polizei riegelt dabei schon die Einfahrt von der B 172 in die Breite Straße ab. Die Zufahrt zur Innenstadt ist über die Robert-Koch-Straße oder den Ernst-Thälmann-Platz möglich. Aus Richtung Dohnaischer Platz bleibt die Breite Straße bis zur Einmündung Nicolaistraße/Siegfried-Rädel-Straße frei. Auf der stadteinwärtigen Seite der Breiten Straße entfallen von 7 bis 16 Uhr die Parkplätze. Mit dem Standsicherheits-Test reagieren die Stadtwerke offensichtlich auf Kritik von Naturschützern. Umweltaktivisten hatten im Sommer 2016 gerügt, das die von den Stadtwerken beauftrage Baufirma die Wurzeln der Bäume an der Breiten Straße massiv beschädige. Sie befürchteten gar, dass ein Teil der Gehölze die grobe Behandlung nicht überlebe. Nachdem die Schäden bekanntwurden, hatte das Rathaus eilig eine Fachfirma beauftragt, sich um die in Mitleidenschaft gezogenen Bäume zu kümmern – um den Gehölzbestand auf Dauer zu sichern. (SZ/mö)

zur Startseite