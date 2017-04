Steg hat neue Decke bekommen Der Spielplatz ist wieder auf kurzem Weg erreichbar. Das kommt auch bei Spaziergängern gut an.

Bürgermeister Immo Barkawitz konnte jetzt das Ende der Bauarbeiten an der Stützmauer am Sandbach in Möbertitz verkünden. © DA-Archiv/Frank Korn

Die Sanierung der Stützmauer am Sandbach in Möbertitz ist beendet. „Bauabnahme war am 4. April“, sagte Bürgermeister Immo Barkawitz zur Ratssitzung. Zusätzlich bekam der rund 200 Meter lange Weg, der sogenannte Steg, zwischen Möbertitz und dem Spielplatz eine Schotterdecke und das herabhängende Grün wurde geschnitten. „Der Bereich ist wirklich gut geworden. Schön, dass der Steg wieder genutzt werden kann“, so Gemeinderat Jörg Fritzsche.

Der Durchlass wurde während des Hochwassers im Juni 2013 stark beschädigt. Nach zwei Ausschreibungen, bei denen die Angebote weit über den Schätzungen lagen, wurde der Auftrag an die Firma LFT Straßen- und Tiefbau Ostrau vergeben. Sie hatte mit rund 131 000 Euro das wirtschaftlichste Angebot unterbreitet. Die Gemeinde muss keinen Cent aus der Haushaltskasse nehmen. Der Betrag wird zu 100 Prozent aus dem Hochwasserfonds des Freistaates Sachsens beglichen. (DA/je/rt)

