Stefanie Kloß wählt für Sachsen Wenn im Februar ein neuer Bundespräsident gewählt wird, sind neben Politikern auch Komiker, Schauspieler und Sänger dabei – zum Beispiel die Frontfrau der Bautzener Band „Silbermond“.

Für Sachsen mit dabei: Die Sängerin von Silbermond, Stefanie Kloß, entscheidet am 12. Februar mit darüber, wer Joachim Gaucks Nachfolger als Bundespräsident wird. © dpa

Die Wahl des Bundespräsidenten ist keine normale politische Veranstaltung – teils gleicht sie einer Promi-Gala. Für viele Bundesländer kommen bekannte Vertreter aus Sport, Film und Musikgeschäft. Wenn die Bundesversammlung am 12. Februar zusammenkommt, um Joachim Gaucks Nachfolger zu wählen dürfen auch Musikstars wie Stefanie Kloß von Silbermond ihre Stimme abgeben. An der Wahl nehmen alle 630 Abgeordneten des Bundestags teil und ebenso viele Delegierte aus den 16 Bundesländern.

Peter Maffay wurde von der SPD-Fraktion im Saarland nominiert: Er sei „mit seiner Stimme gegen rechte Hetze“ auch eine Stimme für Vernunft. Aus Brandenburg will die SPD Schlagersängerin Katja Ebstein in die Bundesversammlung schicken. Auch die SPD in Mecklenburg-Vorpommern setzt auf Musik – und entsendet Schlagersänger Roland Kaiser. Stefanie Kloß, Sängerin der Band Silbermond („Himmel Auf“), soll für die sächsische SPD an der Wahl des Bundespräsidenten teilnehmen. „Die Gelegenheit, als Bürgerin dieser Republik im Zusammenhang mit der Besetzung des höchsten Amtes am demokratischen Prozess mitwirken zu dürfen, empfinde ich als Ehre“, wird die 32-Jährige auf der Seite der SPD-Fraktion zitiert. Gemeinsam mit ihrer Band Silbermond engagiert sie sich gegen Rechts unter anderem mit einem Auftritt bei „Bautzen ist bunt“ oder bei „Laut gegen Nazis“ und „Rock gegen Rechts“.

Die Kultur ist auch sonst breit vertreten: Für die Berliner Grünen-Fraktion kommt die Intendantin des Maxim-Gorki-Theaters, Shermin Langhoff. Die Linken-Fraktion der Hauptstadt schickt Autorin Anna Seidl.

Für die Grünen in Niedersachsen ist Travestie-Künstlerin Olivia Jones dabei. „Es gab bislang Wahlmänner und Wahlfrauen, und jetzt gibt es eben auch mal was dazwischen“, erklärte die Drag Queen. „Für mich als Repräsentantin einer bunten Republik ist das eine große Ehre und für alle, die in diesen schwierigen Zeiten für Toleranz und Vielfalt kämpfen, ein kleiner Lichtblick.“

Auch Sportler schicken die Länder gern in die Bundesversammlung: Aus Bayern zum Beispiel kommt die zwölffache Paralympics-Siegerin Verena Bentele für die SPD. Ruder-Olympiasiegerin Julia Lier fährt für die CDU in Sachsen-Anhalt nach Berlin. Die Sozialdemokraten aus Brandenburg lassen Olympia-Sieger Sebastian Brendel (Kanu) für sich abstimmen. (dpa)

