Stefanie Hertel trauert um ihre Mutter

Das Foto aus dem Jahr 2007 zeigt Stefanie Hertel (M) mit ihren Eltern Eberhard und Elisabeth Hertel. © dpa

Oelsnitz. Die Volksmusiksängerin Stefanie Hertel (38) trauert um ihre Mutter. Elisabeth Hertel starb am Sonntag in ihrem Haus im sächsischen Oelsnitz im Alter von 67 Jahren, wie eine Sprecherin von Stefanie Hertel am Mittwoch mitteilte.

Am Freitagabend hatte die Mutter der Sängerin noch die Premierenvorstellung des Musicals „Vom Geist der Weihnacht“ in Nordhausen besucht. Stefanie Hertel trat dort gemeinsam mit ihrem Vater, Volksmusikstar Eberhard Hertel, und ihrer Tochter Johanna auf.

Stefanie Hertel, die aus Oelsnitz stammt und am Chiemsee wohnt, wurde unter anderem mit Auftritten beim Grand Prix der Volksmusik bekannt. (dpa)

