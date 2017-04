Stefaniak zurück in der Startelf Nach seiner Denkpause darf der künftige Wolfsburger gegen Stuttgart wieder spielen. Dynamo will beim VfB den Rückstand auf die Aufstiegsränge verkleinern.

Marvin Stefaniak darf in Stuttgart von Beginn an ran. © Robert Michael

Dynamos Aufstellung bei der Auswärtspartie in Stuttgart bietet wenig Überraschendes und nur zwei Änderungen im Vergleich zum 2:0-Sieg gegen Sandhausen, eine davon notgedrungen. Die Alternativen - zumindest in der Offensive - sind allerdings auch überschaubar.

Die Stürmer Pascal Testroet und Marcos Alvarez fallen beide mit Muskelfaserrissen aus, Akaki Gogia absolviert nach seiner Verletzung im Fußgelenk noch ein Aufbautraining. „Das schränkt unsere Möglichkeiten natürlich ein“, erklärte Trainer Uwe Neuhaus, „aber darüber zu klagen, hilft nichts.“ In der Defensive muss er allein auf Jannik Müller verzichten, der gegen Sandhausen seine fünfte gelbe Karte kassiert hatte. Für ihn rückt Giuliano Modica in die Innenverteidigung. Fabian Müller, der unter der Woche mit Achillessehnenproblemen zu kämpfen hatte, steht zumindest im Kader.

Zurück in die Startelf schaffte es Marvin Stefaniak. Gegen Sandhausen hatte Neuhaus dem künftigen Wolfsburger eine Denkpause verordnet. „Das zu akzeptieren, war für ihn sicher nicht so einfach“, sagte der Chefcoach. „Aber vielleicht hat er es im Nachhinein verstanden. Zumindest hat er ein bisschen besser trainiert als zuletzt.“ Für Stefaniak muss überraschend Erich Berko auf die Bank, der aus Stuttgart stammt und bis vergangenen Saison für den VfB und die Kickers gespielt hatte .

Das Hinspiel hatte Dynamo - vor allem in dieser Höhe - überraschend mit 5:0 gewonnen. Diesmal seien die Vorzeichen umgedreht, erklärte Neuhaus. „ In der Hinrunde hatten wir vorher einen Punkt aus vier Spielen geholt. Jetzt war Stuttgart zuletzt nicht so erfolgreich gewesen.“ In den drei Partien vor der Länderspielpause sammelte der Bundesliga-Absteiger lediglich zwei Zähler und verlor die Tabellenführung an Union Berlin. „Trotzdem sind die Stuttgarter für mich die Top-Mannschaft der Liga. Sie haben zuhause neun von zwölf Partien gewonnen und haben sehr erfahrene Spieler in ihren Reihen“, findet Neuhaus.

Die Polizei stufte die Partie als Hochsicherheitsspiel ein. Vor der Mercedes-Benz-Arena wurden Wasserwerfer in Stellung gebracht, Reiterstaffeln sind im Einsatz, die Beamten begleiten auch einen Fanmarsch der Dynamo-Fans. Laut einem Medienbericht seien dreimal so viele Polizisten wie üblich im Einsatz, um Ausschreitungen zu verhindern. Die Stadionkapazität wurde auf gut 58 000 gesenkt.

Dynamo-Aufstellung: Schwäbe - Kreuzer, Ballas, Modica, Heise - Hartmann - Aosman, Lambertz, Hauptmann, Stefaniak - Kutschke.

zur Startseite