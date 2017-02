Stefaniak traut Dynamo den Aufstieg zu An seinem 22. Geburtstag drückt sich der Mittelfeldspieler nicht um eine klare Antwort auf die Frage. Erstes Ziel aber ist es, das Ost-Duell gegen Union zu gewinnen und an den Berlinern vorbeizuziehen.

Marvin Stefaniak geht zwar im Sommer, hat aber mit Dynamo noch Großes vor. © Robert Michael

Zum Geburtstag darf man sich etwas wünschen. Persönliches Glück sowieso. Und Gesundheit natürlich, was für Marvin Stefaniak bedeutet, verletzungsfrei durch die Saison zu kommen, die seine letzte für Dynamo Dresden ist. Im Sommer geht er zum VfL Wolfsburg, erfüllt sich seinen Traum von der Bundesliga; den Klassenerhalt der „Wölfe“ mal vorausgesetzt. Doch möglicherweise müsste er dafür gar nicht den Verein wechseln. Dynamo steht nach dem Sieg zum Rückrundenauftakt in Nürnberg auf Platz fünf in der zweiten Liga, hat nur fünf Punkte Rückstand zu den Aufstiegsplätzen.

Es liegt also nahe, dass Stefaniak, der am Freitag 22 geworden ist, vor dem Heimspiel gegen Union Berlin um dieses Thema nicht herumkommt. Dabei kommt die Einladung zur Pressekonferenz für ihn überraschend. „Ich saß gerade mit Niklas Kreuzer beim Mittagessen, als ich angerufen wurde, ich solle schnell ins Stadion kommen“, erzählt der Mittelfeldspieler. Nun sitzt er also auf dem Podium neben Trainer Uwe Neuhaus und muss die Frage beantworten, ob er Dynamo den Aufstieg zutraut.

Doch Stefaniak hat nicht nur auf dem Platz dazugelernt, er ist auch cleverer geworden bei seinen öffentlichen Auftritten. So erinnert er an das, was er im Oktober 2015 gesagt hat, als er seinen Vertrag in Dresden bis Juni 2020 verlängert hatte. Damals wurde ihm die Frage nämlich auch schon gestellt, sie war nur anders gemeint. Sein neuer Kontrakt sollte nämlich auch für die Bundesliga gelten, obwohl die Schwarz-Gelben noch in der 3. Liga spielten. Schon damals sagte er, dass er es für möglich hält, mit Dynamo ganz oben anzukommen. Irgendwann. Vielleicht.

Jetzt klingt das entschlossener. „Ich bin fest davon überzeugt, dass genügend Potenzial in der Mannschaft steckt, das zu schaffen“, meint Stefaniak. „Wenn man auf die Tabelle schaut, ist es nicht weit. Aber wir müssen jede Woche unsere bestmögliche Leistung bringen.“ Das wäre der naheliegende Wunsch: ein Sieg gegen Union Berlin am Sonntag, 13.30 Uhr, im dann sicher ausverkauften DDV-Stadion und damit in der Tabelle an den Köpenickern vorbei ziehen. Dass der K-Block zum Ost-Duell nicht leer bleiben muss, sei wichtig, „weil uns die Fans von dort extrem pushen können“, sagt Stefaniak. „Wir brauchen den K-Block, weil wir mit ihm extrem stärker sind.“ Neuhaus sieht das genauso, aber: „Es ist eigentlich egal, in welchem Spiel er nicht besetzt ist: Er wird uns definitiv fehlen.“ Fehlen gegen Union wird Akaki Gogia wegen seiner Sprunggelenksverletzung, Erich Berko habe nach Kniebeschwerden bereits wieder „erste Gehversuche“ gemacht, wie der Trainer berichtet. Sein Einsatz sei zwar extrem verwunderlich, aber nicht unmöglich. Durch den Ausfall der beiden Offensivspieler werde eine taktische Variante mit zwei Stürmern zwar „theoretisch“ wahrscheinlicher. „Es ist aber kein unbedingtes Muss.“ Wahrscheinlicher ist es wohl, dass Neuhaus beim bewährten System bleibt und die frei gewordenen Stellen in der Startelf mit denen ersetzt, die in Nürnberg eingewechselt wurden: Niklas Kreuzer auf rechts, Niklas Hauptmann zentral im Mittelfeld. Aber auch Aias Aosman sei nach seiner Verletzungspause in der Winterpause „wieder einen Schritt weiter“, obwohl an Fußballtraining in dieser Woche bei Dynamo kaum zu denken war. „Wir haben nur ein Spiel auf dem Kunstrasen gemacht auf 30 Zentimeter Schnee“, sagt der Chefcoach. Das habe zwar Spaß gemacht, sei aber für eine vernünftige Spielvorbereitung nicht geeignet.

Deshalb hofft Neuhaus, das Abschlusstraining am Sonnabend auf dem neu verlegten Rasen im DDV-Stadion absolvieren zu können. „Das ist wichtig, um ein Gefühl zu bekommen für die Passgeschwindigkeit, die Passgenauigkeit und das Absprungverhalten des Balles.“ Ein neuer Rasen sei noch nicht so komprimiert, deshalb könnte der Ball auch mal nur „Plöpp“ machen, wenn Luft drunter ist. Stefaniak freut sich auf den grünen Teppich, der für ihn wie ein Geburtstagsgeschenk ist, denn: „Da können die Techniker zeigen, was sie drauf haben.“

Dynamo spielt voraussichtlich mit: Schwäbe - F. Müller, Modica, Ballas, Heise - Hartmann - Kreuzer, Hauptmann, Lambertz, Stefaniak - Kutschke.

zur Startseite