Stefaniak kehrt nach Dresden zurück

Marvin Stefaniak und Dynamos Sportdirektor Ralf Minge © Robert Michael

Am Mittwoch wurden die Dynamo-Spieler durchgecheckt – es wurde geschaut, wer im Urlaub gesündigt hat und wer nicht. Im modernen Fußballdeutsch nennt sich das Leistungsdiagnostik und besteht neben dem Gang auf die Waage aus einem Laktattest. Nach den Läufen wird dabei Blut aus den Ohrläppchen gezapft, damit lässt sich ermitteln, wie es um die Grundlagenausdauer bestellt ist.

Womöglich sind die Ergebnisse Bestandteil der Begrüßungsrede, die Trainer Uwe Neuhaus am Donnerstagmorgen in der Kabine hält. Auch Sportdirektor Ralf Minge wird die Mannschaft auf die zweite Zweitliga-Saison nach dem Aufstieg einschwören. Allerdings können nicht alle zuhören. Die beiden Torhüter Marvin Schwäbe und Markus Schubert sind noch mit den Nachwuchs-Nationalmannschaften unterwegs. Neuzugang Sascha Horvath bekam eine Urlaubsverlängerung genehmigt, weil er vorher für die U21 Österreichs im Einsatz war. Und Florian Ballas absolviert diese Woche noch die Reha nach seinem Bänderriss im Sprunggelenk, stößt erst am Montag zur Mannschaft.

Nun steht auch fest, gegen wen Dynamo die Generalprobe bestreitet. Eine Woche vor dem ersten Punktspiel empfangen die Schwarz-Gelben im DDV-Stadion den VfL Wolfsburg, der erst in der Relegation den Bundesliga-Abstieg verhindern konnte. Für Marvin Stefaniak, der nach sechs Dynamo-Jahren zum VfL gewechselt war, wird es ein besonderes Spiel. Womöglich war der Test auch Bestandteil der ausgehandelten Wechselmodalitäten.

Mit Maximilian Arnold steht ein weiterer Ex-Dynamo im Kader der Wolfsburger. Der 23-Jährige aus Riesa spielte von 2006 bis 2009 für den Nachwuchs der Dresdner. Anstoß ist am 22. Juli um 16 Uhr. Bereits davor soll es bei der Saisoneröffnung ein umfangreiches Rahmenprogramm für die ganze Familie geben. (SZ/dk)

