Steer wird neuer Eislöwen-Coach

Der neue Trainer der Dresdner Eislöwen, Franz Steer. © Robert Michael

Wie erwartet wird Franz Steer neuer Trainer der Eislöwen. Der Dresdner Klub aus der Deutschen Eishockey Liga 2 stellte den Bayern am Mittwoch auf einer Pressekonferenz vor. Der 58-Jährige war neun Jahre Coach der Starbulls Rosenheim, die er 2008 in der Oberliga übernahm und 2012 bis ins Finale der DEL 2 führte. In der abgelaufenen Saison wurde Steer nach der ersten Play-down-Runde in Rosenheim entlassen.

In einem ersten Statement erklärte der neue Dresdner Trainer, auf den Nachwuchs und im Zweifel lieber auf die eigenen Talente setzen zu wollen. (SZ)

