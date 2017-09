Steenbrecherfest in Sandstein gemeißelt Erst kam die Idee, dann ein Gemeinschaftsprojekt. Und in diesem Jahr gibt es eine feierliche Einweihung.

Zum Symbol des Lohmener Herbstfestes wurde der Steenbrecher, hier auf der Festschrift abgebildet. © SZ

Der Lohmener Jürgen Schäfer hatte zum Steenbrecherfest in Lohmen im letzten Jahr eine ausgefallene Idee. Er wollte etwas schaffen, was Bestand hat. Er selbst genießt zwar mittlerweile seinen Ruhestand, hat aber selbst als Maschinenbauingenieur in der Sandsteinproduktion gearbeitet. Und so kam ihm die Idee mit den Sandstein-Buchstaben. Im vergangenen Jahr wurde auf 16 Sandsteinplatten der Orts- und Festname eingemeißelt. Für dieses Gemeinschaftsprojekt fand er viele eifrige Mitstreiter. Zum diesjährigen Steenbrecherfest wird am 9. September, 13 Uhr, das Begrüßungsschild „Lohmener Steenbrecherfest“ am Eingang des Schlosshofes mit musikalischer Umrahmung durch den Lohmener Volkschor eingeweiht.

Überhaupt ziehen sich die Themen Sandstein und Wasser wie ein roter Faden durch das Festprogramm. Bereits am Freitag, dem 8. September, beginnt das Fest mit der Ausstellungseröffnung „Entlang der Wesenitz – zwischen Großharthau und Lohmen“. Die Malerin Gudrun Stark aus Stolpen hat sich ganz vom Fluss Wesenitz inspirieren lassen.

Am 9. September sind die Besucher ab 11 Uhr zum Markttreiben eingeladen. Im Schlosshof können sie zum Beispiel sehen, wie Sandstein bearbeitet wird. Am Stand von Diplombildhauer Peter Fiedler aus Moritzburg kann man sich am Sandstein erproben. In den letzten beiden Jahren waren Hausnummern und Vogeltränken der Renner. 14 Uhr beginnt ein bunter Familiennachmittag. Außerdem starten die Feuerwehren ihren traditionellen Löschangriff.

Schon Traditionell geht es mit dem wiederbelebten Märchenspiel am 10. September weiter. Erzieherinnen und Mitarbeiter der Lohmener Kindereinrichtungen führen in diesem Jahr das Stück „Hähnchen Schreihals“ auf. Beginn ist 10 Uhr im Rittersaal. Ab 11 Uhr können im Schlosshof die schönsten, größten und originellsten Ernteprodukte bestaunt werden.

Das komplette Festprogramm finden Sie im Internet unter www.lohmen-sachsen.de.

zur Startseite