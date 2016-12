Steckt eine Bande hinterm Bankraub? In Bischofswerda wurde ein Geldautomat gesprengt. Die Fälle häufen sich bundesweit.

Nach der Sprengung eines Sparkassen-Geldautomaten in Bischofswerda laufen die polizeilichen Ermittlungen. Details zum aktuellen Ermittlungsstand gibt die Polizeidirektion Görlitz nicht preis. Doch es ist anzunehmen, dass bundes-, vielleicht sogar europaweit nach den Tätern gefahndet wird. Denn Sprengungen von Geldautomaten haben zurzeit Konjunktur. In den vergangenen Tagen wurde ähnliche Fälle unter anderem aus Uerdingen, Mainz und dem Raum Aschaffenburg gemeldet. Von Januar bis Ende Oktober 2016 registrierte das Bundeskriminalamt (BKA) deutschlandweit 256 Angriffe auf Geldautomaten. In 160 Fällen wurden diese gesprengt; 96-mal wurde das versucht. Fürs gesamte Jahr 2015 stehen 157 dieser Fälle zu Buche – die bis dahin höchste Zahl in einem Jahr, die 2016 noch getoppt wird. „Wir erwarten für 2016 in etwa eine Verdopplung der Fallzahlen gegenüber dem vergangenen Jahr“, sagte eine BKA-Sprecherin auf Anfrage.

Über 100 000 Euro erbeutet

Aus Sicht von Experten stehen größtenteils Banden von drei bis vier Mitgliedern hinter solchen Anschlägen, wobei ein Mitglied im Fluchtfahrzeug wartet. Ausgewählt werden meist Tatorte in Autobahnnähe. Vom gesprengten Automaten in Bischofswerda Nord sind es rund sieben Kilometer bis zur A 4. Nach Erkenntnissen des BKA sind in Deutschland sowohl reisende als auch ortsansässige Straftäter aktiv. „In beiden Fällen handelt es sich um eine schwere Form der Bandenkriminalität. Die ermittelten Tatverdächtigen sind oft bereits mit Eigentumsdelikten oder anderen Straftaten in Erscheinung getreten“, so die BKA-Sprecherin. Bei den reisenden Kriminellen handelt es sich vorwiegend um Ost- und Südosteuropäer, aber auch um Holländer. Täter, die nach der Sprengung von Geldautomaten bisher ermittelt werden konnten, hatten unter anderem die deutsche, niederländische, polnische, türkische oder moldawische Staatsangehörigkeit.

Der Sparkassen-Geldautomat gegenüber dem Rewe-Center in Bischofswerda wurde am frühen Morgen des 8. Dezember gesprengt. Die Täter flüchteten mit über 100 000 Euro. Die Kreissparkasse Bautzen kündigte noch am gleichen Tag an, den Automaten und den stark beschädigten Kundenpavillon ersetzen bzw. reparieren zu wollen. Wann das sein wird, ist noch nicht entschieden. (SZ)

