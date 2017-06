Steckdose statt Zapfsäule Beim Karosseriebauer Hempelt gibt es jetzt auch ein Elektroauto. Es könnte einen Trend-Wechsel einläuten.

Haben den neuen Elektroflitzer schon mehrfach getestet. Claudia Fritzsche und Geschäftsführer Holger Hempelt. © Claudia Hübschmann

Ein sanfter Druck aufs Gaspedal genügt, schon prescht der kleine Nissan-Leaf mit einer beachtlichen Beschleunigung los. Dass das ein E-Auto kann und im Gegensatz zu einem Benziner oder Diesel-Fahrzeug nahezu lautlos, das habe ihn schon beeindruckt. Das sagt Holger Hempelt, Chef des gleichnamigen Karosserie- und Fahrzeugbauers im Meißner Gewerbegebiet Ost.

Seit März dieses Jahres gehört der kleine Elektroflitzer zum Fuhrpark des Unternehmens. Auf den Gedanken, sich ein E-Auto anzuschaffen, ist Hempelt vor mehr als einem Jahr gekommen. „Damals habe ich eine Lkw-Überführung gemacht und bin mit einem E-Auto zurückgefahren. Das hat mich begeistert. Deshalb halte ich das auch für uns für eine gute Idee“, erzählt der Geschäftsführer. Das Fahrzeug habe er bei einem Zeithainer Händler geleast. Zunächst für vier Jahre. „Danach nehme ich stark an, dass die Technik für E-Autos wieder einen Schritt weiter ist, sodass der Nissan dann schon veraltet ist“, sagt Hempelt. Neu kostet der Wagen knapp 30 000 Euro, schafft im Idealfall voll geladen 240 Kilometer Reichweite.

Das Fahrzeug steht nun für Kunden bereit, die nach Schadensfall ihr Auto in Zaschendorf reparieren lassen. Um die Betreuung kümmert sich Mitarbeiterin Claudia Fritzsche aus dem Schadensmanagement. „Von Vorteil ist das E-Auto vor allem dann, wenn Lkw-Autos hier repariert werden. Bisher ist so mancher mit dem von uns gestellten Ersatz-Wagen deutlich mehr gefahren, als zum Arbeitsplatz und zurück“, sagt Fritzsche. Die Folge waren für den Fahrzeugbauer auf lange Sicht zusätzliche Kosten. „Mit dem Nissan passiert das nicht mehr. Denn er hat nur eine begrenzte Reichweite, sodass sich die Fahrer auf die wirklich notwendigen Strecken beschränken müssen.“

Theoretisch könnten sie zwar das Auto aufladen. Da aber der Ladevorgang um die 16 Stunden dauert, sei das keine Option. Dennoch, erzählt Fritzsche, komme das lautlose Auto sehr gut bei den Kunden an. Für den Betrieb könnte sich es sich ohnehin auszahlen, verstärkt auf E-Autos zu setzen. „Die Wartungskosten gehen bei so einem Fahrzeug natürlich brutal nach unten. Im Prinzip bleibt nur der Verschleiß der Bremsen. Ansonsten fallen Öl-Wechsel oder Motorkühlung wegen des nicht vorhandenen Verbrennungsmotors weg“, sagt Holger Hempelt. Von den geringeren Emissionswerten ganz zu schweigen.

Obwohl sich der Chef als Fan der Elektromobilität outet, weist er auch auf die Herausforderungen hin: „So ein E-Auto benötigt etwa 40 Prozent der herkömmlichen Produktion der Einzelteile, weil viel gar nicht mehr verbaut werden muss. Das heißt, Arbeitsschritte fallen weg.“ Auch wolle er vorerst kein weiteres E-Fahrzeug anschaffen. „Es ist schon toll, wenn man in so einem Ding sitzt, viel bewusster fährt, um Reichweite zu sparen. Aber die Kehrseite ist momentan noch deutlich spürbar.“

Zwar sei das Auto für kurze Strecken von 20 bis 30 Kilometern ideal. Aber noch gebe es zu wenig Ladestationen – in Meißen sind es derzeit nur drei. Auch funktionierten das Laden an manchen Stationen nicht bei jedem E-Fahrzeug und dauere sehr häufig zu lange. Um die 16 Stunden des E-Nissan nach unten zu drücken, will sich Hempelt bald ein Modul anschaffen, mit dem das Auto über Starkstrom schneller lädt. Die grundsätzliche Entwicklung zur Elektromobilität werde beim Zaschendorfer Fahrzeugbauer sicher nicht verschlafen, erklärt Hempelt. „Wir werden im September auch eine Veranstaltung mit Gästen aus der Branche machen, bei der wir das Thema genauer beleuchten.“

