Steak-Seminar mit dem Profi Fleischsommelier Philipp Winters ist Experte für Feines von Rind und Schwein. Sein Wissen gibt er in Kursen weiter.

Steak ist nicht gleich Steak. Fleischsommelier Philipp Winters (re.) erklärt Alexander Penther, Geschäftsführer des ASB-Ortsverbands Neustadt, was qualitativ hochwertiges Fleisch ausmacht. © Steffen Unger

Bei Dürrröhrsdorfer gibt’s künftig nicht nur das Rohmaterial für die Pfanne und die Wurst aufs Brot, sondern auch fachgerechte Weiterbildung. Das Fleisch- und Wurstwaren-Unternehmen eröffnet die „Dürrröhrsdorfer-Akademie“, eine Seminarreihe, in der die Teilnehmer gegen eine entsprechende Gebühr mehr über Fleisch erfahren können.

Los geht’s mit einem Kurs namens „Steak-Meating“. Fleischsommelier Philipp Winters und sein Team erklären darin alles Wissenswerte rund ums Steak und verschiedene Arten. Angefangen bei den Zuschnitten, über die Fleischqualitäten und deren Herkunft bis hin zur optimalen Zubereitung. Als Abschluss wartet eine Verkostung auf die Teilnehmer, bei der von Schwein und Rind bis zum exklusiven Kobe-Fleisch alles probiert werden kann.

Später sollen Schritt für Schritt weitere Themen hinzukommen, etwa zu verschiedenen Reifemethoden, oder ein Kurs, in dem es speziell ums Grillen geht, erklärt Marketing-Chefin Stephanie Ehrentraut. Die Kurse finden jeweils am ersten und letzten Freitag des Monats in den historischen Räumlichkeiten der alten Fleischerei in Dürrröhrsdorf statt. Firmen können die Seminare auch als Teambildungs-Events zu gesonderten Terminen buchen. Rechtzeitig vorm Weihnachtsfest hat Dürrröhrsdorfer natürlich auch Geschenkgutscheine für die Steak-Seminare im Angebot. Der erste Kurs im neuen Jahr am 27. Januar ist bereits nahezu ausgebucht, für den öffentlichen Auftakt am 16. Dezember gibt es jedoch noch freie Plätze. Für die Teilnahme an dem etwa dreistündigen Kurs sind 75 Euro zu berappen, Getränke, Speisen und ein Teilnahmezertifikat sind neben der Schulung inklusive.

Informationen und Buchung unter: Tel. 035026 97354 (8 Uhr bis 14.30 Uhr) oder akademie@dfw24.de

