Stauseefest zum Ferienstart In einer Woche wird in Bautzen am Strand gefeiert – mit bunten Angeboten und einer Premiere.

Wasserratten kommen beim Stauseefest am ersten Ferienwochenende auf ihre Kosten. © Uwe Soeder

Für den ersten Sonnabend der diesjährigen Sommerferien laden die Anlieger des Bautzener Stausees zum Fest ein. Bis in die späten Abendstunden soll hier gefeiert werden.

So bietet der Seesportclub Oehna ab 14 Uhr für Wasserratten Schnuppersegeln und Kutterfahren an. In die Ocean Beach Bar wird zu Tretbootfahren und Beachvolleyball eingeladen. Die Minigolfanlage, die ihr zehnjähriges Bestehen begeht, hat einige Überraschungen in petto, ebenso der Hochseilgarten. So wird nach Sonnenuntergang das Flutlicht eingeschaltet, und es kann weiter geklettert und gegolft werden. In den Abendstunden legen auch Boote des Bautzner Segel-Clubs zu Fahrten im Kerzenschein ab.

Bereits 12 Uhr öffnet auch ein Trödelmarkt. Für die Kinder sind Hüpfburgen aufgeblasen sowie Schmink- und Bastelstände aufgebaut. (szo)

Stauseefest am 24. Juni, ab 14 Uhr

