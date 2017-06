Stausee-Spiegel sinkt übern Sommer Die Dichtung auf den Dämmen der Bautzener Talsperre muss neu versiegelt werden. Die Vorbereitungen dafür starten jetzt.

Ein Blick auf den sommerlichen Stausee in Bautzen. In den nächsten Wochen soll der Stauspiegel um 5,50 Meter verringert werden – Voraussetzung für dringenden Bauarbeiten.

An der Talsperre Bautzen werden derzeit Arbeiten an den beiden Staudämmen vorbereitet. Die Asphaltdichtung auf den Dämmen müsse neu versiegelt werden, informiert die Landes- Talsperrenverwaltung. Im Vorfeld muss allerdings der Stauspiegel der Talsperre um insgesamt 5,50 Meter verringert werden. Das geschieht in zwei Stufen: Bis Mitte Juni ist eine Absenkung um 1,50 Meter vorgesehen, bis Ende August folgen die restlichen vier Meter. Bei einem normalen Zufluss gehe der Beckenspiegel damit um etwa fünf Zentimeter am Tag zurück, so die Verwaltung. Diese Werte könnten durch witterungsbedingte Einflüsse schwanken.

Die Sanierungsarbeiten selbst sind von Anfang September bis Ende Oktober geplant. Danach wird die Talsperre wieder angestaut. Die Dämme der Talsperre Bautzen haben eine Außenhautdichtung aus Asphalt. Die Versiegelung ist wichtig, damit die Dichtung nicht durch Umwelteinflüsse beschädigt wird und die Standsicherheit der Talsperre gewährleistet wird.

Die Talsperre Bautzen wurde zwischen 1968 und 1975 gebaut. In den Jahren 2000 und 2001 wurde die Talsperre komplett saniert. Seitdem erfolgten weitere kleinere Maßnahmen wie Ufersicherungen und die Beseitigung von Hochwasserschäden. (szo)

