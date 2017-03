Staus rund um den Fetscherplatz Die Drewag verlegt eine neue Trinkwasserleitung von Johannstadt nach Striesen. Dafür reißt sie die Straße auf.

Diese Baustelle hat viele Dresdner am Montagvormittag überrascht. Wer motorisiert von der Borsbergstraße kommend in Richtung Stadtzentrum über den Fetscherplatz unterwegs war, wurde von roten Einfahrt-Verboten-Schildern gestoppt. Die offizielle Umleitung führte über die Krenkelstraße, die Holbeinstraße und die Thomaestraße. Diese große Runde wollte viele Autofahren nicht drehen. Sie fuhren über die Anton-Graff-Straße und die Haydnstraße bis zur Fetscherstraße. Das hohe Verkehrsaufkommen konnten die Nebenstraßen nur schwer bewältigen, in der Folge bildeten sich lange Schlangen. Viele Autofahrer schimpften über den ungeplanten Stau.

Dabei waren die Arbeiten der Drewag angekündigt. Das Unternehmen will bis 2018 eine neue Trinkwasserhauptversorgungsleitung von der Borsbergstraße über den Fetscherplatz, entlang der Striesener Straße bis zur Güntzstraße bauen.

Der erste Abschnitt umfasst den Fetscherplatz und die Einmündung in die Borsbergstraße. Für rund 900 000 Euro wird unter anderem in der stadteinwärtigen Richtung der Borsbergstraße ein umfangreiches Armaturenkreuz montiert. Die Rohre und Geräte haben einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Deshalb musste eine entsprechend große Baugrube ausgehoben werden. Die Arbeiten und damit auch die Einschränkungen sollen bis Mitte April beendet sein. Der Straßenbahnverkehr ist davon nicht betroffen.

zur Startseite