Staus bis zum Wochenende Die Einheitsfeier ist vorbei, das Verkehrschaos aber bleibt Dresden noch ein paar Tage erhalten. Laut Stadt seien die Behinderungen angemessen.

Sogar am Dienstagmittag, außerhalb des Berufsverkehrs, staute es sich auf der Köpckestraße in Richtung Carolaplatz. Zumindest das Terrassenufer soll ab Mittwoch wieder befahrbar sein. © René Meinig

Stau auf der Marienbrücke, Stau auf der Carolabrücke, Stau auf dem Dr.-Külz-Ring: Wer dachte, nach der Einheitsfeier rollt der Verkehr wieder flüssig, ist am Dienstagmorgen vom Gegenteil überzeugt worden. In der City standen Autos Stoßstange an Stoßstange. Und das wird bis Freitag auch so bleiben.

Schuld sind die gesperrten Straßen im Zentrum. Denn die Abbauarbeiten dauern an. Am Dienstag waren laut Staatskanzlei etwa 300 Menschen damit beschäftigt. Die Firma Nestler hat zum Beispiel die ersten „Nizza-Sperren“ eingesammelt – zwei Tonnen schwere Blöcke aus Ziegeln, die vor Attentaten schützen sollen.

Auch auf dem Altmarkt gibt es in den nächsten Tagen noch allerhand zu tun. Dort müssen die riesigen Zelte wieder abgebaut werden. Seit Montagabend laufen die Arbeiten. Allerdings könnten Bühnen, Stände und Pavillons nicht rund um die Uhr abtransportiert werden, da der Lärmschutz für Anwohner beachtet werden muss, sagt der Leiter des Straßen- und Tiefbauamts, Reinhard Koettnitz.

Er rechnet damit, dass ab Freitag, 0 Uhr, alle Straßen wieder frei sind. Dem Plan nach soll in der Nacht zum Mittwoch zunächst das Terrassenufer zwischen Landtag und Steinstraße geöffnet werden. Am späten Mittwochabend können Autofahrer dann auch über die Sophienstraße, die Augustusbrücke und die Ostra-Allee rollen. Die restlichen Fahrbahnen, darunter die Wilsdruffer Straße, sind ab Donnerstagabend wieder frei.

Für eine Feier dieser Größe sind Autos am Wochenende angemessen vorangekommen, schätzt Koettnitz ein. „Auch wenn einige Leute das anders sehen mögen.“ Allerdings sei es wegen des großes Festgeländes nicht möglich gewesen, für alle Fahrtrichtungen Ausweichrouten auszuschildern. Stattdessen hatten sich die Landesregierung und die Stadtverwaltung dafür entschieden, auf elektronischen Informationstafeln an den Einfallsstraßen auf Park-und-Ride-Plätze sowie Busse und Bahnen hinzuweisen.

Noch in diesem Monat wird das Zentrum wieder gesperrt: Zum Dresden-Marathon Am 23. Oktober sind unter anderem das Terrassenufer, die Ostra-Allee sowie die Pillnitzer/Striesener Straße dicht.

