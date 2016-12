Staunen über Gutenberg Als kleine Handwerker verkleidet, schlüpfen Kinder in Pirna aus den Kalendertürchen. Die SZ trifft ihre Vorbilder. Heute: der Buchdrucker.

Helmut Hauswald ist ein Jünger Gutenbergs: Seinen Beruf Buchdrucker übt er als Hobby heute noch aus. Am Montag, 17 Uhr, wird er auf dem Pirnaer Weihnachtsmarkt erzählen, was die Schwarze Kunst ausmacht.

Franka aus Graupa ist sieben und schon Buchbinderin – fürs Foto im Adventskalender und zum Spaß.

Pirna. Ein Buch ist nicht einfach das Werk eines Autoren. Einst brauchte es zur Fertigstellung nicht nur den Drucker und Buchbinder, sondern auch den Gießer, der zunächst die Buchstaben herstellte, und den Setzer, der diese zu Wörtern zusammenfügte. Alles war Handarbeit. Der heutige Setzer hingegen ist oft der Autor selbst, er sitzt am Computer. Und auch per Hand gedruckt und gebunden wird nur noch selten. „Und trotzdem kommt einer ohne den anderen nicht aus“, sagt Helmut Hauswald. Er ist einer, der die auch „Schwarze Kunst“ genannte Buchdruckerei hochhält.

Er hat den Beruf gelernt, gemeinsam mit Joachim Liebers, dessen Druckerei am Dohnaer Markt jetzt eine Gruppe des Kulturvereins weiterführt. Hier stehen die historischen Zeugnisse des Handwerks. Die über 100 Jahre alte Presse zum Beispiel. Wenn sie angeworfen wird, dann erleben Gäste, wie mühselig das Drucken einst war. Selbst Hauswald staunt immer wieder, wie sie das geschafft haben. Dabei war diese Maschine schon ein enormer Fortschritt gegenüber der, die Gutenberg, dem Erfinder des Buchdrucks, zur Verfügung stand. Immerhin konnte er damit erstmals Bücher maschinell fertigen, vorher war jedes Buch ein handgeschriebenes Unikat.

Die Jünger Gutenbergs, wie sich die ausgebildeten Buchdrucker nennen, drucken in Dohna nur Einladungen oder was auf eine Seite passt – und nicht professionell. „Wir wollen Geschichte lebendig zeigen“, sagt Helmut Hauswald. Dafür gehen er und die anderen in Schulen, öffnen die Druckerei zu Veranstaltungen wie dem Dohnaer Weihnachtsmarkt und der Hofnacht.

An der Wand hängt der „Gautschbrief“ von Liebers. Den bekommt der Buchdruckergeselle, nachdem er innerlich und äußerlich gereinigt wurde. Das gehört zur Tradition. Auch im Computerzeitalter.

