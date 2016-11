Staumauerausbau in der Planung Die Talsperre Lehnmühle soll künftig größeren Hochwassern trotzen.

Nach Modellversuchen werden vier der elf Überlauföffnungen der Staumauer der Talsperre Lehnmühle vergrößert. © Egbert Kamprath

Während der Winterzeit wird der Ausbau der Hochwasserentlastung an der Staumauer der Talsperre Lehnmühle weiter geplant. Außerdem sollen die Bauarbeiten ausgeschrieben werden, informierte Eckehard Bielitz, in der Landestalsperrenverwaltung für das Obere Elbtal verantwortlich. Die Talsperre soll so ausgebaut werden, dass sie ein wesentlich größeres Hochwasser schadlos übersteht, als es bisher vorgesehen war. Dafür werden vier der elf Überlauföffnungen in der Mitte der Staumauer vergrößert. Diese Lösung wurde bei Modellversuchen an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur in Leipzig ausgetüftelt. Baubeginn für die Erweiterung der Hochwasserentlastung soll im Frühjahr sein. (SZ/fh)

zur Startseite