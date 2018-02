Staugefahr an der Bundesstraße In Bad Schandau kommt es am Sonnabend wegen des Karnevalsumzugs zu Behinderungen für Autofahrer.

Bad Schandau. In Bad Schandau haben Autofahrer am Sonnabendnachmittag, 10. Februar, schlechte Karten. Dann bevölkern verkleidete Narren die Straßen der Innenstadt. Ab 14 Uhr beginnt der Umzug des Karnevalsvereins von Bad Schandau und seinen befreundeten Vereinen. Deshalb kommt es bis etwa 16 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Die Umzugsstrecke verläuft vom Parkplatz am Elbkai über die Elbstraße, Lindenallee, Poststraße, Kirnitzschtalstraße, Badallee und Bergmannstraße wieder zurück an die Elbe. Entlang der Strecke werden Hunderte Zuschauer erwartet. Für Rettungsdienste ist die Durchfahrt aber jeder Zeit möglich, heißt es. (SZ/gk)

