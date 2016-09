Staugefahr am Festungsberg Der Sachsenforst muss an der Bundesstraße B 172 gefährliche Bäume fällen. Autofahrer brauchen in Königstein Geduld.

© Grafik: SZ

Kaum ist die Ampel am neuen Edeka weg, drohen am Festungsberg in Königstein erneut Staus. Bis Ende Oktober ist der Sachsenforst mit Pflegearbeiten im Waldgebiet zwischen der Festung, Thürmsdorf und Struppen beschäftigt. Wie der Sachsenforst mitteilt, werden bei der Gelegenheit auch gefährliche Bäume entlang der Bundesstraße B 172 und dem Abzweig nach Thürmsdorf gefällt. Während der Arbeiten ist die Bundesstraße B 172 und die abzweigende Staatsstraße S 168 zeitweise gesperrt. Aufgeteilt sind die Arbeiten in vier Zeitabschnitte. Bis 30. September sind die Bäume entlang der S 168 an der Reihe. Betroffen ist zunächst der Abschnitt zwischen dem Abzweig nach Thürmsdorf und dem Waldende in Richtung Struppen. Der Bereich ist abschnittsweise dicht. Eine Ampel wird als Wanderbaustelle den Verkehr auf der Straße regeln.

Am 27. und 28. September ist auf der Straße eine Vollsperrung nötig. Die Waldarbeiter sind dann zwischen dem Abzweig nach Thürmsdorf und der Bundesstraße zugange. Der Verkehr wird in den beiden Tagen über den Kreisverkehr nach Struppen umgeleitet, für den Busverkehr ist die Strecke frei. Wer auf dem Malerweg unterwegs ist, muss sich ebenfalls auf Einschränkungen einstellen, da der Weg vom Parkhaus an der Festung bis zum Abzweig nach Thürmsdorf ebenfalls dicht ist.

Der dritte Abschnitt betrifft die Bundesstraße. Zwischen dem 29. September und dem 28. Oktober ist die rechte Fahrspur in Richtung Pirna auf einer Länge von etwa 1,8 Kilometern voll gesperrt. Während dieser Zeit gibt es eine Ampel, ebenfalls als Wanderbaustelle. Vom 26. September bis zum 21. Oktober sind außerdem noch Baumfällungen in den Bereich etwa 400 Meter vor dem Kreisverkehr nötig. In diesem Zeitraum wird auch eine Ampel aufgestellt, wobei nur an fünf Werktagen mit Behinderungen zu rechnen ist, wie der Sachsenforst mitteilt,

Für den Staatsbetrieb sind die Arbeiten an der vielbefahrenen Bundesstraße selbst eine Herausforderung. Neben erfahrenen Waldarbeitern werden auch Azubis mit anpacken: „Die Lehrlinge haben die Gelegenheit, unter schwierigen Bedingungen arbeiten zu lernen“, sagt Sachsenforst-Sprecherin Anke Findeisen.

Nach Abschluss der Arbeiten können Interessenten in Abstimmung mit dem Sachsenforst Brennholz von den Flächen abholen. Die entsprechende Genehmigung und die Einweisung in die Flächen erteilt der zuständige Revierförster Jens Lippmann . Bei ihm können auch Bestellungen für fertig aufbereitetes Holz abgegeben werden.

Jens Lippmann ist donnerstags, 15 bis 18 Uhr, in seinem Büro in Cunnersdorf, Dorfstraße 1 a, erreichbar, oder per jens.lippmann@smul.sachsen.de

zur Startseite