Staugefahr am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf Die Polizei führt an der deutsch-polnischen Grenze Kontrollen durch.

Görlitz. Am Autobahngrenzübergang Ludwigsdorf kann es zu einem Stau in Richtung Dresden kommen, heißt es in den aktuellen Verkehrswarnmeldungen der sächsischen Polizei. Ursache sind Grenzkontrollen in Höhe des Grenzübergangs. (szo)

