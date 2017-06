Staufalle Freital Ab nächster Woche wird die nächste große Straße gesperrt. Auch anderswo drohen längere Wartezeiten.

Noch läuft der Verkehr auf der Poisentalstraße über eine Ampel. Ab Montag ist die Straße komplett dicht. © Karl-Ludwig Oberthür



Die Stadt gleicht dieser Tage einer Großbaustelle. Vor allem auf der Dresdner Straße in Deuben geht es mit dem Auto nur noch langsam voran, auf der Lutherstraße gibt es seit dieser Woche Behinderungen. Und das ist noch nicht alles. Wer Fahrten durch Freital nicht vermeiden kann, muss spätestens ab kommender Woche Nerven und Geduld beweisen. Denn dann wird mit der Poisentalstraße eine weitere wichtige Hauptverkehrsader voll gesperrt. Außerdem gibt es Änderungen bei der Baustelle auf der Dresdner Straße. Die SZ sagt, wo es langgeht – und wo nicht.

Poisentalstraße: Einmal um den Windberg rum

Wer aus Freital Richtung Bannewitz will oder umgekehrt, muss ab nächster Woche einen längeren Umweg in Kauf nehmen. Die Poisentalstraße ist über die Sommerferien zwischen der Hausnummer 133 und dem Ortsausgang dicht. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Burgker Straße, die Kohlenstraße, und weiter über die Dresdner Landstraße und die Horkenstraße zur B 170 umgeleitet.

Schuld an den Umwegen ist der seit 2015 laufende Ausbau der Trasse. Lief der bisher unter halbseitiger Sperrung mit Ampel, kann der letzte Abschnitt vor der Fertigstellung der Straße nur unter Vollsperrung saniert werden. Die Arbeiten seien komplex, der Platz sehr begrenzt, begründet die Stadt. „Als Zeitraum wurden die Sommerferien gewählt, da dort weniger Verkehrsaufkommen zu erwarten ist und kein Schulbus verkehrt“, erklärt Rathaussprecher Matthias Weigel.

Wie schon bei den vorangegangenen Abschnitten wird die Straße auf sieben Meter verbreitert. Bis zum neuen Jahr soll links und rechts einen Schutzstreifen für Radfahrer angelegt werden. Außerdem soll der Fußweg stadtauswärts bis zum Ortsausgang verlängert werden. Wie auch an anderen Stellen in Freital werden die Bushaltestellen behindertengerecht umgebaut. Für mehr Sicherheit entstehen Fußgängerinseln an den Bushalten und am Ortsausgang. Die Wasserversorgung Weißeritzgruppe und die Freitalker Strom und Gas nutzen die Gelegenheit, um Leitungen und Kabel auszutauschen. Auch die Entwässerung und die Straßenbeleuchtung werden erneuert.

Die Straße ist bis zum 5. August voll gesperrt. Danach müssen noch Restarbeiten erledigt werden. Deshalb ist die Straße bis voraussichtlich 26. August halbseitig gesperrt, der Verkehr wird dann wieder über eine Ampel geregelt. Die Kosten für den dritten und letzten Bauabschnitt liegen bei rund 1,4 Millionen Euro, davon zahlt die Stadt rund 240 000 Euro aus Fördermitteln.

Dresdner Straße: Baustelle rückt ein Stück weiter

Seit fast drei Wochen ist die Dresdner Straße im Bereich der Kreuzung Güterstraße ein Nadelöhr. Weil neue Trinkwasser- und Gasleitungen verlegt werden, ist die Straße in Deuben halbseitig gesperrt. Die Freitaler scheinen sich jedoch schnell an die Umleitungen gewöhnt zu haben. Die anfangs vermuteten großen Staus blieben bisher jedenfalls aus.

Doch jetzt warnt die Stadt erneut vor Staus. Denn Anfang nächster Woche müssen sich Autofahrer schon wieder auf Änderungen einstellen. Voraussichtlich Mitte der Woche wird die Baustelle verlegt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird bis Mitte August auf der Seite der beiden Einkaufsmärkte gebaut. Der Verkehr wird dann über die Gegenspur in Richtung Hainsberg geleitet. Die Autos, die in Richtung Dresden unterwegs sind, werden – wie schon jetzt – über die Krönert- und die Wehrstraße umgeleitet. Die Zufahrt zum Krankenhaus ist aus Richtung Dresden nur über die Semmelweisstraße möglich.

Erschwerend hinzu kommt die Sperrung der Güterstraße, die durch die Verlegung der Baustelle nötig wird. Wer zum Edelstahlwerk möchte, gelangt dorthin über die Mozartstraße und die Poststraße. Laster werden über die Dresdner Straße und die Hüttenstraße umgeleitet. Erleichterung dagegen am Aldi und Rewe: Die über Ampeln geregelte Zufahrt zu den Märkten ist laut Stadt nach dem Umzug der Baustelle wieder ungehindert nutzbar.

Lutherstraße: Längere Wartezeiten an der Ampel Hüttenstraße

Seit dieser Woche drohen auch auf der Lutherstraße Staus. Die Schaltung der Ampel an der Kreuzung zur Hüttenstraße ist anders getaktet. Der Grund: Bis voraussichtlich 23. September wird auf der Straße zwischen der Busbucht auf Höhe der Wohnungsgesellschaft Freital (WGF) und dem ehemaligen Kreisgericht der Abwasserkanal erneuert. Die Lutherstraße ist deshalb dort nur noch einspurig in Fahrtrichtung Weißig und Hainsberg befahrbar. Außerdem wird die Zu- und Ausfahrt der Nordstraße gesperrt. Die Zufahrt zur WGF ist über eine provisorisch hergestellte Zufahrt im Bereich der Busbucht möglich. Das Gewerbegebiet ist aus Richtung Dresden über eine verkürzte Linksabbiegespur erreichbar. Weil auch der Gehweg gesperrt werden muss, werden Fußgänger und Radfahrer um die Baustelle herumgeleitet.

Bei Starkregen hatte es im Stadtgebiet immer wieder Probleme mit Stauungen gegeben, unter anderem an der Lutherstraße. Mit den neuen Kanälen soll sich das ändern. Dazu allerdings muss die Straße auf einer Länge von 100 Metern aufgerissen werden.

