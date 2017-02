Staufalle bleibt Staufalle Die A 4 ist bei Dresden die am dichtesten befahrene Autobahn Sachsens. Kann ein Ausbau der Standspur Staus vermeiden?

Zwischen Nossen und Wilsdruff wie hier bei Birkenhain ist die Autobahn A 4 extrem dicht befahren. Der Anteil der Lkw und Busse liegt bei 19 Prozent. Selbst wenn keine Unfälle sind oder Baustellen die Strecke blockieren, ist hier Stau. © Karl-Ludwig Oberthür

Immer freitags spielt sich auf der Autobahn A 4 zwischen den Dreiecken Nossen und Dresden-West das Gleiche ab: Spätestens in den Nachmittagsstunden wird es dort immer voller, rollt es immer langsamer. Zu spüren bekommen das die Stadt Wilsdruff, mitunter auch Siebenlehn sowie die kleinen Ortschaften zwischen Wilsdruff und Nossen. Hier sind die Straßen verstopft, weil genervte Autofahrer eine Alternativroute in Richtung Dresden suchen.

Die A 4 ist die am stärksten befahrene Autobahn Sachsens. Besonders im Großraum Dresden verdichtet sich der Verkehr. So wurden nach einer bundesweiten Verkehrszählung aus dem Jahr 2015 zwischen dem Dreieck Nossen und der Abfahrt Wilsdruff täglich um die 89 000 Fahrzeuge in beide Richtungen gezählt. Jedes fünfte Fahrzeug ist dabei ein Lkw oder Bus. Zwischen Wilsdruff und dem Dreieck Dresden-West fahren täglich 84 000 Fahrzeuge.

Vor allem in Spitzenzeiten schiebt sich dieser Verkehr – auch ohne Unfälle – zusammen, kommt es zu Stau. Leidvoll erfahren müssen das zum Beispiel die Wilsdruffer. „Fast jeden Freitag staut sich der Verkehr bei uns durch die Stadt, weil die Autobahn dicht ist“, berichtet Wilsdruffs Bürgermeister Ralf Rother (CDU). Schon deshalb würden alle auf die versprochene Ortsumgehung warten, die den Verkehr westlich an der Stadt vorbei lenken soll.

Doch damit ist das Problem nur halb gelöst, denn Fakt ist: Zu bestimmten Zeiten schafft es die Autobahn nicht mehr, den Verkehr aufzunehmen. Folge sind teils schwere Unfälle. So am 12. September zwischen Wilsdruff und Nossen, als ein Lkw auf ein Wohnwagengespann auffuhr. Am 13. September krachte es fast an gleicher Stelle erneut, sechs Menschen wurden teils schwer verletzt, vier Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt. Am 17. November fuhr zwischen Nossen und Wilsdruff ein Kleintransporter auf einen Lkw auf. Am 3. Dezember starb ein junger Mann nach einem Unfall zwischen Nossen und Wilsdruff. Am 31. Januar rutschte ein Lkw kurz vor dem Rasthof Dresdner Tor in den Straßengraben, Diesel lief aus.

Um die Unfälle zu minimieren, wurde bereits 2014 die Geschwindigkeit zwischen Nossen und Wilsdruff auf einer Strecke von zwei Kilometern auf 120 Stundenkilometer beschränkt. Am Dreieck Nossen selbst sei die Zahl der Unfälle seitdem zurückgegangen, heißt es aus dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr. „Wenn sich das Tempolimit bewährt, besteht keine Handlungsgrundlage für weitere Eingriffe“, sagt Sprecherin Isabel Siebert.

Damit meint sie ausdrücklich auch technische Lösungen, um den dichten Verkehr zu entzerren. „Ein sechsspuriger Autobahnquerschnitt hat eine Aufnahmefähigkeit von bis zu 115 000 Fahrzeugen pro 24 Stunden, ein Ausbau weiterer Spuren ist also derzeit nicht begründbar“, sagt Siebert. Doch muss es immer gleich ein Ausbau sein? Denkbar wäre etwa ein elektronisches Verkehrsleitsystem, das per Warnanzeige über der Straße die Geschwindigkeit anzeigt und diese je nach Verkehrsaufkommen anpasst.

Ein Blick über die Grenzen zeigt, dass es weitere Lösungen gibt, um zumindest zeitweise den dichten Verkehr auf bestimmten Abschnitten zu entzerren. In Bayern beispielsweise. Dort wird auf dem Münchener Ring A 99 der Standstreifen als zusätzliche vierte Spur freigegeben. Die Anzeige erfolgt elektronisch je nach Verkehrsaufkommen. Auch auf der A 9 zwischen Nürnberg und München wird zwischen dem Dreieck Holledau und dem Kreuz Neufahrn der Standstreifen zur vierten Fahrspur, sollte der Verkehr zu dicht werden. Dort sind täglich zwischen 98 000 und 115 000 Fahrzeuge unterwegs.

Das Problem bei diesen Lösungen: Ohne größeren Aufwand geht es nicht. So sind Standstreifen nicht für derart hohe Belastungen ausgelegt. Deshalb mussten auf der A 9 auf etlichen Kilometer der Standstreifen ausgebaut, Haltebuchten angelegt und Ein- sowie Ausfahrten angepasst werden. Das Ganze kostete rund 60 Millionen Euro. Ist das System trotzdem auch auf der A 4 denkbar? „Nur dann, wenn zeitnah die Erweiterung des entsprechenden Autobahnabschnittes geplant ist“, sagt Lars Hannawald, Geschäftsführer der Verkehrsunfallforschung an der TU Dresden.

Da etwa an der Anschlussstelle Wilsdruff aber häufig Spurwechsel Ursache für Unfälle seien, könnte die Nutzung des Standstreifens sogar kontraproduktiv sein. „Denn das würde mitunter die Anzahl der Spurwechselvorgänge noch erhöhen“, so Hannawald. Allgemein gibt der Experte zu bedenken, dass der bisher als Standstreifen genutzte Bereich überwacht werden muss, bevor er als extra Spur freigegeben werden kann.

„Deshalb gibt es auch eine lückenlose Videoüberwachung an der A 9 vor München. Ansonsten würden Insassen liegengebliebener Fahrzeuge auf dem dann freigegebenen Standstreifen gefährdet werden.“ Überdies wäre ein Umbau aller Anschlussstellen notwendig, da bisherige Beschleunigungs- und Verzögerungsstreifen Teil der neuen Spur werden würden.

