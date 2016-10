Staufalle Autobahn Tausende Fahrzeuge, die in Richtung Polen wollten, führten Freitag und Sonnabend zu einem Verkehrschaos auf der A 4. Auch weit abseits waren die Folgen Dutzender Unfälle schmerzlich zu spüren.

Während es Richtung Dresden auf der Autobahn sonnabendlich entspannt zugeht, sind Autos und Laster in Richtung Görlitz wie eine Perlenschnur aufgereiht. In dem dichten Verkehr hat es denn auch Dutzende Male gekracht. © Rocci Klein

Bautzen. Viel Geduld mussten die Autofahrer am Sonnabend mitbringen, wenn man auf dem Weg von Dresden nach Görlitz auf der A 4 unterwegs war. Nach dem Massencrash am Morgen zwischen Ottendorf-Okrilla und Pulsnitz, kam es bis zum Abend zu Dutzenden weiteren Unfällen. Ein Unfall ereignete sich auf der S 95 bei Leppersdorf, hier wurden zwei Personen schwer verletzt. Viele weitere Unfälle ereigneten sich dann auf der A 4 zwischen Dresden und Uhyst. Allein zwischen Burkau und Uhyst krachte es viermal in wenigen Minuten. Der Bergedienst hatte es sehr schwer, schnell die defekten Fahrzeuge von der Fahrbahn zu räumen, da die Rettungsgassen nur teilweise bis gar nicht vorhanden waren. In Leppersdorf wurde die A 4 voll gesperrt, damit bis Uhyst sämtliche Unfälle bearbeitet werden können und die defekten Fahrzeuge von der Autobahn kommen. Der Verkehr staut sich zwischen Dresden und Uhyst auf etwa 30 Kilometern. Immer wieder kam es zum kompletten Stillstand. Auch die Umleitungsstrecken über Bischofswerda (B 6) sowie Radeberg und Großröhrsdorf waren völlig verstopft.

Polizeibericht vom 30. Oktober zurück 1 von 5 weiter Tod auf dem Radweg Wachau. Jede Hilfe zu spät gekommen ist für einen 53-Jährigen am Sonnabendnachmittag in Seifersdorf. Der Mann war mit seinem Fahrrad auf dem Schönborner Weg gestürzt. Fußgänger fanden ihn, er war zu dem Zeitpunkt bereits nicht mehr ansprechbar. Sie leisteten Hilfe und wählten umgehend den Notruf. Ein Rettungshubschrauber flog zum Einsatzort. Die sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und weiteren Rettungskräften blieben erfolglos. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kriminalpolizei werden ein Verkehrsunfall mit Fremdverschulden sowie eine Straftat ausgeschlossen. Moped gestohlen Sohland. Ein Simson S 51 ist in der Nacht zu Sonnabend in Taubenheim gestohlen worden. Es stand auf dem Grundstück des Eigentümers Am Wald. Das weiße Moped ist 650 Euro wert, die Polizei ermittelt nun nach dessen Verbleib. Berauschte Fahrer erwischt Malschwitz/Schmölln-Putzkau. Am Sonnabendabend endete die Autofahrt gleich bei zwei Männern in einer Bußgeldanzeige. Die Polizei kontrollierte in Gleina einen 44-jährigen Suzuki-Fahrer und in Putzkau einen 25-jährigen Mercedes-Fahrer. Weil die Beamten Verdacht schöpften, die Fahrer hätten Drogen genommen, führten sie freiwillige Drogentest durch. Dieser ergab bei beiden Fahrern einen positiven Befund. Werkzeug aus Garage gestohlen Radeberg. Einbrecher waren in der vergangenen Woche in einer Garage in der Forststraße am Werk. Dort stahlen sie mehrere Elektrowerkzeuge, unter anderem Akkuschrauber, Winkelschleifer, Bohrmaschinen und Einhandschleifer im Wert von 1500 Euro. Es konnten vor Ort Spuren gesichert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt. Unfallverursacher haut zu Fuß ab Kamenz. Von der Unfallstelle davongelaufen ist der Fahrer eines gelben Daewoo, nachdem er mit seinem Auto gegen eine Laterne und ein Verkehrszeichen gedonnert war. Er war am frühen Sonnabendmorgen in einer Linkskurve auf der Bahnhofstraße nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei löste auch der Airbag aus. Ein Zeuge hat das beobachtet und die Polizei informiert. An der Unfallstelle sicherten die Einsatzkräfte vom Polizeirevier Kamenz mehrere Spuren. Der Gesamtsachschaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer laufen – und auch, aus welchem Grund der Fersengeld gegeben hat.

Grund für die Unfälle ist laut Polizeiangaben der kirchliche Feiertag Allerheiligen am 1. November, der im katholisch geprägten Polen eine hohe Bedeutung hat und in diesem Jahr zudem mit einem verlängerten Wochenende verbunden ist. Deshalb reisten seit Freitag Tausende Pkw über die A 4 in Richtung Polnische Republik. Dabei kam es immer wieder zu temporär zähfließendem Verkehr, kurzen Staus, scharfen Bremsmanövern und Unfällen. (szo)

