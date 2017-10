Staufalle auf der B 172 ist wieder weg Die Pirnaer Stadtwerke haben die Bauarbeiten beendet.

© Andreas Weihs

Ein Engpass auf der innerstädtischen B 172 in Pirna ist wieder verschwunden. Die Stadtwerke beendeten fristgemäß ihre Arbeiten in Höhe des Küchenstudios Weigelt. Fachleute hatten bis Ende vergangener Woche einen Hausanschluss für das Geschäft errichtet. Wegen der Bauarbeiten engte sich die B 172 ein, sowohl in Richtung Pirnaer Zentrum als auch in Richtung Heidenau stand jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Verkehr staute sich häufig in beide Richtungen. Inzwischen sind alle vier Spuren wieder frei. Dennoch geht es auch weiterhin nicht ganz ohne Verstopfung, am letzten Wochenende staute es sich enorm auf der B 172. Kraftfahrer berichten, sie hätten sich auf der Fahrt nach Pirna weit vor Krietzschwitz angestellt. Andere schildern, dass sie über eine Stunde für den Weg von Königstein nach Pirna benötigt hätten. Für Rückreisende aus der Sächsischen Schweiz bleibt hauptsächlich nur der Weg über die B 172, weil die Ausweichstrecke über Krietzschwitz noch immer gesperrt ist. Nach Auskunft der Stadt gebe es aber auf der B 172 derzeit keine außergewöhnlichen Staufallen, der Verkehr laufe regulär. Auch Ampelphasen seien nicht verändert worden. Pirna führt den Stau am Wochenende auf den enormen Ausflugsverkehr zurück. (SZ/mö)

