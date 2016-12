Staudamm hat Verspätung Der Neubau am Witka-See liegt vier Monate hinter dem Zeitplan. Die Nagelprobe folgt 2017.

Viele Arbeiter wuseln derzeit auf der Baustelle am Witka-Staudamm in Niedów, damit Ende Dezember die eigentlichen Arbeiten abgeschlossen werden können. Dann folgt noch die Stunde der Wahrheit.

Die eigentliche Staumauer ist bereits fertig.

Niedów. Besonders deutsche Besucher verfolgen gespannt die Bauarbeiten. Manchmal bekommt Grzegorz Krawiec Besuch bei der Arbeit. Dann halten Busse mit deutschen Touristen auf einem Parkplatz nahe der Staumauer am Witka-See. „Unsere Nachbarn sind sehr am Fortgang der Arbeiten interessiert“, sagt der Inspektor der werksinternen Bauaufsicht des Kraftwerks Turów. Das ist auch kein Wunder: Denn nach dem Bruch der alten Mauer am 7. August 2010 überflutete die Hochwasserwelle der Witka nicht nur Radomierzyce am polnischen Ufer der Neiße, sondern verschärfte auch die ohnehin schon prekäre Lage in Hagenwerder und Görlitz. Nun lässt der Betreiber der Anlage, der Energieversorger PGE, den Staudamm am Witka-See wieder aufbauen – immer noch, denn die Arbeiten sind vier Monate im Rückstand. Die neue Staumauer am Witka-See in Niedów wird später fertig als geplant.

Doch ist das Bauwerk fast fertig. Der Ausblick auf die neue Betonbrücke macht Eindruck. 33 Meter lang und zwölf Meter hoch ist der Staudamm, der unter anderem über eine Fischtreppe sowie einen Schleusenbau mit einem labyrinthartigen Abflusssystem verfügt. Es ist das erste Mal, dass ein derartiges System in Europa eingesetzt wird, berichtet Grzegorz Ostafijczuk, Bauleiter der PGE Kraftwerk Turów. „Um Ereignisse wie im August 2010 zu verhindern, haben wir die Effektivität der Ventilanlagen erhöht. Jetzt sind wir in der Lage, rund 1 500 Kubikmeter Wasser pro Sekunde abzulassen.“ Zum Vergleich: Der alte Erddamm, der in den 1960er Jahren erbaut wurde, war darauf ausgerichtet, 655 Kubikmeter Wasser pro Sekunde durchzulassen. Am 7. August 2010 drückten 800 bis 1 000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde auf den Damm, der zunächst unterspült wurde und schließlich unter der Last brach. In dem neuen Staudamm wird das Wasser automatisch in ein Labyrinth geleitet und von dort in einen Abflusskanal fließen.

Obwohl das Vorhaben in den Endspurt geht, arbeiten immer noch täglich mehr als 100 Menschen auf der Baustelle am See, Bagger graben, Kräne drehen sich. „Es ist ein gewaltiges Projekt“, sagt Bauleiter Ostafijczuk. Gearbeitet wird noch an der Fischtreppe, dem Abflusskanal und den Zufahrten. Eigentlich hätten diese Arbeiten bereits im August beendet werden sollen, Ende Dezember soll es nun werden.

Der Grund dafür sind Schwierigkeiten mit dem Fundament, so Ostafijczuk. Geplant war, das Fundament des Damms auf Pfähle zu setzen. Doch diese ließen sich nicht in den massiven Felsen im Untergrund hineintreiben. „Deshalb mussten wir zunächst Boden vom Grund des Sees aufschichten und darauf einen massiven Betonblock setzen“, erklärt der Bauleiter.

Die Inbetriebnahme des neuen Staudamms wird deshalb nicht wie geplant im Februar, sondern erst im Juni erfolgen. Denn zuvor muss das Bauwerk eine Belastungsprobe bestehen. Die Ingenieure werden dazu das Staubecken mit Wasser füllen, im Anschluss wieder leeren und die Verformung der Konstruktion messen. Verlaufen die Tests positiv, wird der Damm seiner Bestimmung übergeben.

Der provisorische Staudamm wird dann unter Wasser gesetzt und bei eventuellen Reparaturen genutzt. Dann werden ähnlich wie in der Testphase das Wasser abgelassen, die festgestellten Mängel beseitigt und das Staubecken wieder gefüllt.

