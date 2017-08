Staudamm gesperrt Die Bauarbeiten an der Talsperre Bautzen beginnen. Für Besucher gibt es Einschränkungen.

Hinweisschild zur Talsperre Bautzen. Am Montag gibt es einige Veränderungen für Besucher. © Uwe Soeder

Im September und Oktober werden die Staudämme der Talsperre Bautzen saniert. Vorbereitende Arbeiten dafür beginnen schon in der nächsten Woche. Ab Montag, den 7. August, ist die Dammstraße zwischen dem Besucherparkplatz am Betriebsgebäude in Niedergurig und dem Entnahmeturm für Besucher gesperrt, teilte die Landestalsperrenverwaltung am Donnerstag mit. Das Geländer soll demontiert und die Baustelle eingerichtet werden.

An den beiden Staudämmen wird dann bis Ende Oktober die Asphaltdichtung neu versiegelt. „Die Versiegelung schützt die Außenhaut der Staumauer vor Umwelteinflüssen und ist damit für die Sicherheit der Talsperre notwendig“, so Pressesprecherin Katrin Schöne. Die Arbeiten kosten rund 900 000 Euro. Sie werden aus Mitteln des Freistaates bezahlt. – Im Vorfeld der Sanierung ist ein Absenken des Stausees erforderlich. Das ist seit Wochen in Gang. Bis Ende dieses Monats muss der Wasserspiegel um mehr fünf Meter sinken. (szo)

