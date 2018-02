Stauchitzer wird 100 Gartenbauer Heinz Gasch ist der älteste männliche Einwohner in der Gemeinde.

Alles Gute zum 100! Bürgermeister Frank Seifert überbrachte Heinz Gasch Blumen und Glückwünsche der Gemeinde. © Gerhard Schlechte

Dösitz. Große Party im kleinen Stauchitzer Ortsteil Dösitz am Dienstag: Gartenbauer Heinz Gasch, der lange Chef der Stauchaer Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft „Sonnenschein“, war, feierte an diesem Tag seinen 100. Geburtstag.

Zu den vielen Gratulanten zählten auch seine drei Töchter Elke Gasch, Andrea Theinert und Kristina Arold. Als Heinz Gasch am 6. Februar 1918 in Dösitz geboren wurde, tobte noch der Erste Weltkrieg. Der Jubilar, dessen Frau vor 30 Jahren starb, lebt noch heute auf einem Bauernhof in Dösitz und ist geistig ziemlich fit. Gefeiert wurde der runde Geburtstag im „Kochtempel“ in Stauchitz.

Heinz Gasch ist der älteste männliche Stauchitzer Einwohner. Eine Frau ist jedoch noch älter. Elsa Möller aus Stauchitz ist 101 Jahre alt.

