Stauchitzer Eltern zahlen 694 Euro weniger pro Kind Die Elternbeiträge kennen in Käbschütztal nur eine Richtung: nach oben. Stauchitz zeigt, dass es auch anders geht.

Ben freut sich über Spielzeug, das der Kindertagesstätte in Barnitz gespendet wurde. Weniger freuen dürften sich hingegen seine und die Eltern der anderen Kinder. Denn ab 1. August wird die Betreuung schon wieder teurer. © Claudia Hübschmann

Wie viel Geld Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Kindereinrichtungen bezahlen müssen, hängt wesentlich vom Wohnort ab. Die Unterschiede sind teilweise beträchtlich, wie ein Vergleich zwischen Käbschütztal und Stauchitz zeigt. Die einen gehören zu den teuersten im Landkreis, die anderen zu den günstigsten. Doch nicht nur in Stauchitz, sondern auch in Lommatzsch und Meißen sind beispielsweise die Kosten für die Eltern deutlich geringer als in Käbschütztal.

Ein direkter Vergleich zwischen Stauchitz und Käbschütztal bringt überraschende Zahlen zutage. Während Käbschütztal die Kosten ab 1. August erneut anhebt, hat sie Stauchitz weiter gesenkt. Dort waren nicht nur die Betriebskosten gesunken, Stauchitz hat auch den prozentualen Anteil der Eltern herabgesetzt. Dadurch müssen in der Kinderkrippe nur noch 165,50 Euro für neun Stunden bezahlt werden. In Käbschütztal werden für die gleiche Leistung künftig monatlich 223,31 Euro fällig. Bisher waren es 221,86 Euro.

Erst vor einem Jahr wurde der Beitrag um gleich sieben Euro monatlich erhöht. Auf das Jahr gerechnet zahlen Stauchitzer Eltern somit pro Kind 694 Euro weniger als die Käbschütztaler.

Noch drastischer ist der Unterschied im Kindergarten. Hier beträgt die Ersparnis für Stauchitzer Eltern sogar pro Jahr bis zu 753 Euro. Denn Käbschütztal verlangt für neun Stunden für das erste Kind jetzt 141,74 Euro, 6,40 Euro mehr als bisher. Schon vor Jahresfrist gab es einen Aufschlag von sechs Euro. Stauchitz berechnet dagegen nur 79 Euro. Für sechs Stunden im Hort müssen die Käbschütztaler pro Jahr und Kind 380 Euro mehr bezahlen als die Stauchitzer. Im Hort fällt die Erhöhung in Käbschütztal noch am geringsten aus. Hier sind für sechs Stunden 78,65 Euro zu zahlen, 51 Cent mehr als bisher. Werden ein zweites und ein drittes Kind der Familie gleichzeitig in der Einrichtung betreut, sinken die Kosten. Ab dem vierten Kind ist die Betreuung beitragsfrei.

Die Elternbeiträge werden jedes Jahr anhand der Betriebskosten neu berechnet. In Kindergarten und Hort müssen die Eltern bis 30 Prozent der Kosten als Elternbeiträge zahlen, in der Kinderkrippe bis zu 23 Prozent. Das ist der Höchstsatz, den die Gemeinde nehmen darf. „Einen niedrigeren Satz können wir uns aufgrund unserer angespannten Finanzsituation nicht leisten“, so die Käbschütztaler Hauptamtsleiterin Annerose Schubert.

Alle Einrichtungen hätten im vergangenen Jahr sparsam gewirtschaftet. Dennoch seien die Personalkosten angestiegen. Dies sei im Kindergartenbereich insbesondere dadurch begründet, dass der Personalschlüssel verändert wurde. So ist jetzt eine Erzieherin für zwölf Kinder zuständig, vorher waren es 13. Zwar wurde der Zuschuss des Landes angehoben, dieser fange den Kostenanstieg aber nicht ab. Der Träger der Vorschuleinrichtungen, die Johanniter-Unfallhilfe, begegne den notwendigen Veränderungen durch die Arbeit mit Zeitkonten. Arbeitszeit werde dabei in Monaten mit geringerer Belegung, zum Beispiel um den Schuljahreswechsel, angespart und in Monaten mit hoher Belegung eingesetzt. Damit könne der Betreuungsbedarf durch die bereits vorhandenen Kräfte zumindest zu einem Teil abgesichert werden. Trotzdem seien Neueinstellungen erforderlich gewesen. In den kommenden Jahren werde die Änderung des Personalschlüssels im Krippenbereich umzusetzen sein. Das bedeutet, es wird auch dort zu einen Kostenanstieg und höheren Elternbeiträgen kommen.

Seit zehn Jahren werden die beiden Kindereinrichtungen in Löthain und Barnitz von der Johanniter Unfallhilfe betrieben. Das Ziel, durch die Übergabe an einen freien Träger Kosten zu sparen, wurde nicht erreicht. In Stauchitz betreibt die Gemeinde ihre Kindereinrichtungen selbst.

