Stauchitz senkt die Elternbeiträge Während fast alle anderen Städte und Gemeinden erhöhten, werden die Stauchitzer Eltern entlastet. Nicht nur, weil die Betriebskosten sanken.

Erzieherin Jana Steinchen mit Kindern in der Stauchaer Kindereinrichtung Zwergenberg. Für die Eltern der Zwerge in der gesamten Gemeinde wird es ab dem kommenden Jahr billiger. Der Gemeinderat hat jetzt beschlossen, die Elternbeiträge zu senken. © Archiv/Lutz Weidler

Endlich mal eine gute Nachricht für alle Stauchitzer Eltern, die ihr Kind oder ihre Kinder in einer Kindereinrichtung der Gemeinde betreuen lassen: Ab dem kommenden Jahr müssen sie weniger Elternbeiträge bezahlen. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Dabei hat Stauchitz im Landkreis schon mit die günstigsten Elternbeiträge. So sind für eine neunstündige Betreuung in der Kinderkrippe derzeit 165,50 Euro fällig. In Käbschütztal müssen dafür 222 Euro gezahlt werden, in Diera-Zehren 208 Euro und in Lommatzsch 194 Euro. In Stauchitz jedoch wird dieser Betrag um weitere fünf Euro monatlich sinken. Eltern sparen also pro Kind 60 Euro im Jahr.

Das Gleiche gilt für den Kindergarten. Hier müssen für neun Stunden Betreuung künftig 79 Euro gezahlt werden. In den anderen genannten Gemeinden liegen die Kosten dafür zwischen 119 und 135 Euro, in Nossen sogar bei 167 Euro. Die Elternbeiträge für eine sechsstündige Hortbetreuung sinken nur um einen Euro pro Monat und Kind auf dann 47 Euro. Zum Vergleich: In Käbschütztal müssen dafür 78 Euro gezahlt werden, in Lommatzsch 75 Euro, in Diera-Zehren 73 Euro.

Grund für die geringeren Elternbeiträge sind die gesunkenen Betriebskosten. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die Gemeinde senkt auch den prozentualen Elternanteil. Gesetzlich möglich ist, dass den Eltern zwischen 20 und 30 Prozent der Betriebskosten aufgebürdet werden können. Viele Gemeinden nehmen den Höchstsatz von 30 Prozent, Stauchitz nur 23 Prozent. Und geht jetzt noch weiter herunter. Ursprünglich war sogar vorgesehen, die Elternbeiträge auf den Minimalsatz von 20 Prozent abzusenken, dann wäre die Belastung der Eltern noch geringer geworden. Dies fand aber knapp keine Mehrheit im Gemeinderat. Sechs Räte stimmten dafür, sieben dagegen. So einige man sich auf den Kompromiss, den Beitrag um fünf Euro monatlich herabzusetzen. Das dadurch fehlende Geld bringt die Gemeinde aus dem Haushalt auf. Das sind im Jahr rund 10 000 Euro. Der andere Vorschlag hätte Stauchitz 24 000 Euro an jährlichen Mehrkosten gebracht.

Gemeinderat Karl-Heinz Kniesel wollte die maximale Senkung durchsetzen. „Wir sollten so viel wie möglich tun, die Eltern sichern mit ihren Kindern schließlich unsere Zukunft“, sagte er. Es dürften nicht immer nur Alleinerziehende und Kinderreiche unterstützt werden. „Es geht hier um ganz normale Familien“, so Kniesel. Rüdiger Lorenz hatte Bedenken, dass das eingesparte Geld den Kindern zugute komme. Kniesel widersprach: „Wenn es im Haushalt versickert, kommt es den Kindern auch nicht zugute.“

Dass es auch ganz anders geht, hat jetzt der Stadtrat von Borna bei Leipzig gezeigt. Dort wurde nämlich beschlossen, die Elternbeiträge um 100 Prozent zu senken. Mit anderen Worten: Der Stadtrat hat mit Mehrheit beschlossen, die Gebühren komplett abzuschaffen. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) hat allerdings sofort angekündigt, gegen den Stadtratsbeschluss in Widerspruch zu gehen. Auch ihre Linksfraktion stimmte dagegen und nannte den Antrag einen „Spaßantrag“. Dadurch würden der Stadt im Jahr Einnahmen von drei Millionen Euro fehlen.

