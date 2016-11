Stauchitz kann auf Geldautomaten hoffen Die Sparkasse schließt ihre Filiale. Dennoch soll es eine Lösung geben, um Bargeld abzuheben. Die Sparkasse ist daran nicht beteiligt.

Gibt es doch weiterhin Bargeld aus dem Automaten in Stauchitz, nachdem die Sparkasse Meißen ihre Filiale schließt? Dazu besteht Anlass zur Hoffnung. Eine andere Bank könnte einspringen. © Symbolbild/dpa

Nun ist es offiziell. In einem Schreiben teilt die Sparkasse Meißen ihren Kunden mit, dass ab dem 31. Dezember dieses Jahres die Stauchitzer Filiale geschlossen wird. Die Sparkasse erhalte die Vielfalt und Qualität ihre Leistungen aufrecht, heißt es in dem Schreiben, in dem die Schließung verkündet wird. Sie wolle auch künftig die wichtigste Bank in der Region bleiben, heißt es weiter.

Die Frage ist nur, ob die Stauchitzer auch bei der Sparkasse Meißen bleiben wollen, wenn die keinen Vor-Ort-Service mehr anbietet. Dann können sie auch gleich zu einer Direktbank wechseln, sparen dabei noch die Kontoführungsgebühren. Manch einer macht sich Gedanken über einen Bankwechsel. Dazu gehört auch Matthias Fiebiger aus Stauchitz. Er trägt sich mit dem Gedanken, zwar bei der Sparkasse zu bleiben, aber nicht bei der Meißner, sondern nach Döbeln zu wechseln. Dann könnte er sein Bargeld in der Zweigstelle Ostrau holen.“ Dort sagte man mir, es seien schon etliche Kunden mit dem gleichen Anliegen da gewesen“, so Fiebiger. Bis Ostrau seien es nur sieben Kilometer, also kürzer als bis Riesa. Vor dem Haus sei gebührenfreies Parken möglich. „Die Sparkasse liegt direkt am Bahnhof in Ostrau. Bis zur Rückfahrt in einer Stunde kann man derweil einkaufen gehen“, so der Stauchitzer.

Doch für die Kunden aus der Gemeinde deutet sich derweil noch eine andere Lösung an. Wie Bürgermeister Frank Seifert (parteilos) zur Gemeinderatssitzung sagte, hätten sich nach den Veröffentlichungen zur Sparkassenschließung zwei Banken darum bemüht, in Stauchitz einen Geldautomaten zu installieren. Mit einer von ihnen laufen derzeit noch Verhandlungen. Die Bank aus Frankfurt am Main wolle beim Edeka in Stauchitz einen Geldautomaten aufbauen und betreiben. Zwar sei das Geldabheben kostenpflichtig, solle aber bei unter einem Euro pro Vorgang liegen. Dies sei aber immer noch billiger als das Angebot der Sparkasse, Bargeld per Post zuzuschicken. Bis zu 200 Euro kosten dann nämlich 3,90 Euro für Porto und Versicherung zu zahlen, für bis zu 500 Euro 4,90 Euro.

An dem Automaten der Frankfurter Bank könnten Kunden aller Banken und Sparkassen zum gleichen Preis Geld abheben. Auch das ist günstiger als bei der Sparkasse. Die verlangt von Fremdkunden drei Prozent, jedoch mindestens 5,95 Euro Gebühr pro Vorgang. Bei eigenen Kunden darf die Sparkasse jedoch keine Gebühren verlangen.

Bereits jetzt schon kann auch im Edeka-Markt Bargeld abgehoben werden, und zwar maximal 200 Euro. Der Haken an der Sache: Dafür muss man für mindestens 20 Euro einkaufen. „Viele ältere Kunden kommen aber nicht auf solche Summen“, sagt der Bürgermeister. Außerdem wird befürchtet, dass der Markt vor allem montags und an Tagen, an denen es Gehalt oder Rente gibt, gar nicht so viel Bargeld in der Kasse hat, um allen Kunden genügend Geld auszuzahlen.

Für die Bank würde sich der Geldautomat offenbar rechnen. Bisher gibt es laut Sparkasse rund 4 000 Vorgänge am Stauchitzer Geldautomaten, also 48 000 im Jahr. Die Bank würde somit deutlich mehr als 40 000 Euro einnehmen. Laut Sparkasse kostet das Betreiben eines Geldautomaten im Jahr zwischen 15 000 und 20 000 Euro.

