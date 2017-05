Staubwolke über Weißwasser Dienstag wechselte das Wetter ständig zwischen Sonne und Weltuntergangsstimmung. Staub aus dem Tagebau vermieste Gästen von Freisitzen die Laune.

Blick auf den Tagebau Nochten, dessen Staub nach Weißwasser verlangte. © André Schulze

Wer die Sonne, die sich gestern nur in langen Abständen zeigte, im Freisitz genießen wollte, kam in Weißwasser nur schwer auf seine Kosten. Kurz vor Mittag trieb ein von Südwesten wehender Wind dicke Staubwolken über die Stadt. Er überzog Autos, Straßen und Gartenmöbel mit einer dicken Schicht. In der Folge blieben viele Freisitze geschlossen. „Wir müssen erstmal abstauben“, hieß es etwa im Turmcafé am Bahnhof. Schäden waren nach Auskunft der Feuerwehr Weißwasser nicht zu beklagen.

Heftige Sandböen und für hiesige Verhältnisse fast Sandstürme sind in Weißwasser nicht neu. Im Jahresverlauf sind mehrere solcher Ereignisse zu beobachten. In der Stärke von gestern, sind sie eher singulär. Der Sand stammt aus dem Tagebau Nochten. Aus der Vogelperspektive gesehen, schwebt ständig eine gut sichtbare Sandwolke über dem Abbaufeld. Durch die vorherrschende Windrichtung von Südwest nach Nordost treiben Böen bei extremen Wetterlagen die Teilchen direkt über die Stadt.

Die Staubbelastung wird ständig gemessen. Laut Leag-Vorgänger Vattenfall lagen die Werte an den sechs für Weißwasser relevanten Messpunkten bisher unter dem Grenzwert von 0,35 Gramm pro Quadratmeter. Fachleute halten den Grenzwert allerdings für zu hoch angesetzt. Die höchsten Werte werden regelmäßig an der Rennbahn gemessen. Das Wohngebiet gehört zu denen, die sehr nah an der Tagebaukante liegen.

