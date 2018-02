Staub-Austritt am Stahlwerk Bei Feralpi kam es in der Nacht zum Sonnabend zu einer Störung an der Entstaubungsanlage. Der zulässige Grenzwert wurde dabei überschritten.

Vermutlich durch den starken Frost kam es zu einer Störung an der Entstaubungsanlage. © Sebastian Schultz/Archiv

Riesa. Beim Stahlwerk von Feralpi-Stahl hat es am Wochenende eine Überschreitung des zulässigen Staub-Grenzwerts gegeben. Wie das Unternehmen mitteilt, kam es in der Nacht zum Sonnabend zu einer Störung an der Entstaubungsanlage. Dadurch sei an einem Kamin am Sonnabend die Staubkonzentration im Tagesmittelwert auf 11,2 Milligramm pro Kubikmeter angestiegen – der Grenzwert liegt bei fünf Milligramm. Von einer gesundheitlichen Gefährdung der Bevölkerung sei allerdings nicht auszugehen.

Als Ursache für das Problem wird der starke Frost vermutet, der offenbar eine Druckluftversorgung des Filters lahmlegte. Das Stahlwerk musste für mehrere Stunden seine Produktion am E-Ofen einstellen. Am Sonntag lagen die Werte wieder weit unter dem Grenzwert. (SZ/csf)

zur Startseite