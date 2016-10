Stau nach Unfall in Bautzen An der Neusalzaer Straße kollidierten am Montagvormittag ein BMW und ein Golf. Eine Frau wurde verletzt.

Kollision beim Abbiegen: An der Neusalzaer/ Ecke Wilthener Straße in Bautzen stießen am Montagvormittag zwei Autos zusammen. © Jens Kaczmarek

Ein Unfall hat am Montagvormittag für einen Stau in Bautzen gesorgt. Eine BMW-Fahrerin (42) wollte gegen 9 Uhr von der Wilthener auf die Neusalzaer Straße abbiegen. Nach Polizeiangaben übersah sie dabei offenbar einen vorfahrtsberechtigten Golf. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die BMW-Fahrerin leicht verletzt. Der Golf-Fahrer (78) kam mit dem Schrecken davon. An den Autos entstand Schaden in Höhe von insgesamt rund 4 000 Euro. (szo)

