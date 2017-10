Stau nach Unfall auf der A4

Sebnitz. Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewaltsam in einen Audi A 4 ein, der auf der Kirchstraße in Sebnitz abgestellt war. Sie versuchten erfolglos, den Pkw durch Manipulation am Zündschloss beziehungsweise der Fahrzeugelektronik zu entwenden. Der Sachschaden wurde auf etwa 1000 Euro geschätzt. (SZ)

Hakenkreuz in Jeep-Tür geritzt

Hohnstein.Unbekannte Täter ritzten in einen auf dem Parkplatz an der Ziegenbrückenstraße abgestellten Jeep Wrangler mit einem scharfen Gegenstand ein zirka 40 mal 28 Zentimeter großes Hakenkreuz in den Fahrzeuglack der Beifahrertür. Nach Polizeiangaben geschah die Tat am Sonnabend zwischen 13.15 Uhr bis 15.35 Uhr in Hohenstein. Die Höhe des Sachschadens blieb laut Polizei noch unbeziffert. (SZ)