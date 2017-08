Stau nach Unfall auf der A 4 Neun Fahrzeuge waren bei dem Crash zwischen Wilsdruff und Nossen beteiligt. Sieben Personen wurden dabei schwer verletzt.

zurück Bild 1 von 4 weiter Stau auf der A 4 Richtung Chemnitz. © Roland Halkasch Stau auf der A 4 Richtung Chemnitz.

Grund waren zwei Unfälle.

Neun Fahrzeuge waren beteiligt.

Die Kameraden aus Wilsdruff und Klipphausen schoben die Autos auf den Standstreifen und reinigten die Fahrbahn.

Zwei Verkehrsunfälle mit insgesamt neun beteiligten Fahrzeugen sorgten am Sonntag gegen 15.45 Uhr für einen etwa 15 Kilometer langen Stau auf der A 4 in Richtung Chemnitz. Sieben Personen wurden bei den Unfällen schwer verletzt. So musste eine Schwangere vorsorglich mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Zunächst waren zwischen Wilsdruff und Nossen fünf Autos ineinander gefahren. Anschließend stießen vier Fahrzeuge zusammen.

Die Feuerwehren Wilsdruff und Klipphausen schoben die Autos auf den Standstreifen und reinigten die Fahrbahn. Stunden später rollte der Verkehr wieder.

