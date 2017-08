Stau nach Unfall auf der A 4

Transporter gestohlen Großröhrsdorf. Auf einen orangefarbenen VW Transporter hatten es Autodiebe in der Nacht zum Sonnabend in Großröhrsdorf abgesehen. Das elf Jahre alte Fahrzeug auf der Bischofswerdaer Straße. Die Polizei fahndet nach dem Transporter.

Technik mitgenommen Hauswalde. Diebe drangen in der Nacht zu Freitag durch ein Fenster in eine Tischlerei in Hauswalde ein und entwendeten diverse Handmaschinen und Montagetechnik im Gesamtwert von 5 500 Euro. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei sicherte Spuren vor Ort.

Exhibitionismus am Park Pulsnitz. Die Polizei ermittelt zu einem Fall von Exhibitionismus in Pulsnitz. Am Freitagnachmittag hatte ein bislang Unbekannter im Stadtpark an seinem erigierten Geschlechtsteil manipuliert und dabei eine Passantin angeschaut.. Nachdem die Frau den Unbekannten angesprochen hatte, flüchtete er in den Park. Eine polizeiliche Suche verlief ergebnislos.

VW Passat entwendet Bautzen. Am Freitagabend wurde blauer Pkw VW Passat gestohlen. Das Auto stand an der Dr.-Rohr-Straße in Bautzen. Der Wert des sieben Jahre alten Wagens liegt bei rund 9 000 Euro. Die SoKo Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem VW wird international gefahndet.

In Garage eingebrochen Cunewalde. Ein Moped S 51 im Wert von rund 750 Euro wurde in der Nacht zum Sonnabend aus einer Garage an der Cunewalder Reichenstraße gestohlen. Die Täter hatten zuvor das Garagentor aufgebrochen. Der ebenfalls in der Garage stehende Pkw VW Golf wurde beschädigt.