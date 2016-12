Stau nach Unfall auf B99 Ein Honda ist bei Hirschfelde von der Straße abgekommen und hat sich überschlagen. Aktuell läuft die Bergung.

Symbolbild. © dpa

Auf der B99 staut sich nach einem Unfall bei Hirschfelde der Verkehr. Darüber informiert ein Sprecher der Polizei. Der Grund dafür: Ein Honda ist heute Nachmittag kurz hinter Hirschfelde in Richtung Görlitz unterwegs gewesen, als er in einer Kurve aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, sich überschlug und auf dem Dach landete. „Es gab keine Verletzten“, so der Polizeisprecher. Doch durch die aktuell laufende Bergung des Fahrzeuges staue sich der Verkehr auf der Strecke. (szo/tc)

