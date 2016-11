Stau nach Unfällen auf der B 96 Am Dienstagnachmittag gab es zwischen Großpostwitz und Ebendörfel kurz nacheinander zwei Auffahrunfälle.

Zwei Auffahrunfälle sorgten am Dienstagabend für Stau auf der B 96. © Jens Kaczmarek

Am frühen Dienstagabend gegen 17 Uhr kam es auf der B 96 zwischen Großpostwitz und Ebendörfel zu einem Auffahrunfall mit zwei Fahrzeugen. Kurze später ereignete sich wenige Meter dahinter in Fahrtrichtung Großpostwitz ein weiterer Unfall, in den vier Autos verwickelt waren.

Während der Unfallaufnahme kam es zu einem Stau, der zeitweise bis Bautzen reichte. Der Verkehr wurde wechselseitig an den Unfallstellen vorbeigeführt. Erst gegen 19.30 Uhr war die B 96 wieder frei. (szo)

zur Startseite